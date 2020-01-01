صدمة لتشيلسي ويوفنتوس - فيفا تقرر خفض عدد المعارين

إلى أي مدى سيعاني تشيلسي ويوفنتوس من هذا الأمر؟

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراء عدة تعديلات فيما يتعلق بسوق الانتقالات على أن يتم البدء بتطبيقها في صيف 2020 بعد الموافقة عليها من مجلس الفيفا.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي رغبة خفض عدد اللاعبين المعارين خارج الدوريات المحلية والذين تتجاوز أعمارهم 22 عامًا ليقتصر على 8 لاعبين فقط.

المزيد من الفرق

وأوضح البيان أنّ هذا العدد مؤقت قبل على أن ينخفض إلى 6 فقط في الموسم التالي ثم 3 فقط قبل انطلاق موسم 2022-2023.

وذكر البيان أنّ هذا المقترح جاء بعد اجتماع صباح اليوم، الخميس، في زيورخ السويسرية، بحضور ممثلين عن الأندية والدوريات المختلفة وكذلك اللاعبين بجانب أعضاء من الاتحادات ومن الفيفا.

وسوف يتم دراسة المقترح من لجنة أحوال اللاعبين في الاتحاد قبل أن يتم عرضه على مجلس الفيفا للحصول على الموافقة النهائية ليدخل حيز التنفيذ.

جدير بالذكر أنّ تشيلسي ويوفنتوس أكثر الفرق المتضررة من تنفيذ هذا القرار، إذ يمتلكان عددًا كبيرًا من اللاعبين المعارين مما قد يجبرهما على إعادة هذه الأسماء أو فسخ التعاقد.