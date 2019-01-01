تشيلسي يسعى لإنهاء أول صفقاته الصيفية مبكرًا

صفقة مميزة إن حدثت..

تداولت تقارير صحفية إنجليزية عزم تشيلسي التعاقد مع ويلفريد زاها، لاعب كريستال بالاس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة يتوقع أن تكون قياسية للفريق اللندني.

زاها يُعد واحدًا من أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي خلال الموسمين الأخيرين، وقد أبرز رغبته في الرحيل عن البالاس في الصيف الماضي حيث كان أرسنال هو الأوفر حظًا لضمه لولا مغالاة ناديه في قيمته المادية.

تشيلسي هو الآخر يُعاني من حرمان من إجراء التعاقدات لمدة فترتين انتقال، فلم يستطع المدرب فرانك لامبارد أن يُضيف أيًا من اللاعبين على كتيبته في الصيف الماضي، ولن يستطيع أن يفعل أيضًا في الشتاء المقبل.

لكن من الصيف المقبل سيعود البلوز لسوق الانتقالات، وتتوقع التقارير الصحفية أن تكون صفقة زاها هي الأولى، بعد تواصل مسؤولي النادي مع وكيل اللاعب في الأيام القليلة الماضية.

لامبارد: استعدنا شخصية تشيلسي اليوم

إدارة تشيلسي تسعى إلى إنجاز الصفقة بصورة مبكرة، وتفترض صحيفة "إندبندنت" المقربة من دوائر الستامفورد بريدج، أن اتفاقًا من الممكن أن يحدث على قيمة الدولي الإيفواري بين تشيلسي وكريستال بالاس خلال المرحلة المقبلة من التفاوض.

رغبة صاحب الـ27 عامًا في مغادرة البالاس باتت أكثر وضوحًا من ذي قبل، فالمدرب روي هودسون أكد في أكثر من مناسبة على عدم شعور لاعبه بالسعادة في الوقت الراهن مما قد يُسهل كثيرًا من مفاوضات تشيلسي.

يذكر أن تشيلسي قد قدم استئنافًا على قرار حظره من التعاقدات، وقد تحكم المحكمة الرياضية لصالحه وبالتبعية يعود إلى الصفقات في يناير، لكن التقارير استبعدت أن ينضم زاها مبكرًا، فالصيف هو الفرصة المواتية للبلوز للانقضاض عليه لا الشتاء.