رسميًا .. تشيلسي يعلن ضم كاي هافيرتس

نادي تشيلسي يعلن بشكل رسمي عن ضم كاي هافيرتس من صفوف باير ليفركوزن الألماني.

أعلن نادي تشيلسي بشكل رسمي عن حصوله على خدمات اللاعب الألماني كاي هافيرتس من صفوف باير ليفركوزن بداية من الموسم الجديد.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد خلاله أن اللاعب سينضم للفريق بشكل رسمي بداية من الموسم الجديد ولمدة خمسة أعوام.

وكتب النادي في البيان: "تشيلسي نجح في حسم صفقة اللاعب الألماني الدولي الثاني لهذا الصيف، وهو كاي هافيرتس، الذي وقع على خمس سنوات".

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وبحسب ما علم جول.كوم من مصادره، فالصفقة كلفت النادي اللندني حوالي 76 مليون يورو، كانت المفاوضات جارية عليهم في الفترة الماضية.

وسيكون المبلغ شاملاً قيمة الانتقال الكاملة للاعب، بالإضافة لحوافز إضافية متعلقة بالمشاركات وتحقيق عدداً من الأهداف والأرقام مع البلوز.

ريال مدريد وبحسب تقارير من صحيفة بيلد الألمانية عرض 80 مليون يورو في بداية هذا الصيف على ليفركوزن، لكن الجواب كان رفضًا قطعيًا من إدارة فولر.

جدير بالذكر أن تشيلسي يمر بواحد من أفضل مواسمه في سوق الإنتقالات حتى الآن بعد ضم تيمو فيرنر وتياجو سيلفا وحكيم زياش وغيرهم.