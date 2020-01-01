رابطة المحترفين تعلن المرشحين لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

وجود مميز من ليفربول في المنافسة على جائزة لاعب العام

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، اليوم، الجمعة، عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة لاعب العام بالدوري الإنجليزي لموسم 2019/2020.

القائمة شهدت تواجد جوردان هندرسون قائد ليفربول ونجم وسط الفريق، بالإضافة لكل من السنغالي ساديو ماني والظهير الإنجليزي ألكسندر أرنولد والهولندي فيرجيل فان دايك.

ويتنافس الرباعي مع كل من رحيم ستيرلينج جناح مانشستر سيتي، وزميله كيفين دي بروينه صانع ألعاب الفريق الحاصل على اللقب ولكن من اللجنة المنظمة للبريميرليج.

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ويخرج بذلك العديد من اللاعبين مثل محمد صلاح وبيير أوباميانج وداني إنجز وجيمي فاردي الحاصل على لقب هداف الدوري.

وأما بالنسبة لجائزة أفضل لاعب شاب، يتواجد جناح آرسنال بوكايو ساكا، ميسون ماونت صانع ألعاب تشيلسي بالإضافة لأرنولد أيضاً.

وينضم للقائمة كل من ميسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد، وزميله في الفريق ماركوس راشفورد، بالإضافة لمهاجم تشيلسي تامي أبراهام.

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وكان هندرسون قد حصل على جائزة لاعب الموسم من رابطة النقاد، بينما فاز دي بروينه بها من الدوري الإنجليزي، وسط ترقب كبير حول الفائز بهذه الجائزة الثالثة، والتي سيتم الإعلان عن نتيجتها يوم 8 سبتمبر الجاري.