لامبارد: الطريق طويل لكن هزيمة ليفربول تستحق الاحتفال

انتصار ثمين لتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

سعادة كبيرة يشعر بها فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، عقب فوز فريقه على ليفربول بهدفين نظيفين، بدور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

تشيلسي نجح في استغلال معاناة ليفربول الحالية بالخسارة من واتفورد 3/0 بالدوري الإنجليزي، ليفوز على الريدز بثنائية أحرزها روس باركلي وويليان.

لامبارد قال بعد المباراة:"أشعر بالفخر الشديد لكل ما قدمناه اليوم، ليفربول هو الفريق الأفضل في البريميرليج ويظهرون بمستويات مميزة، لذلك فوزنا عليهم يجعلها ليلة خاصة لنا".

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وأضاف:"ندرك جيداً الطريق الصعب الذي نواجهه في الفترة المتبقية من الموسم، لكن دائماً عليك الاحتفال بمثل هذه اللحظات".

وعن مستوى بيلي جيلمور:"أداء رائع جداً من لاعب صغير، تمتع بهدوء كبير في أول 10 دقائق وبعدها لعب بأريحية كبيرة في خط الوسط وتميز في التمريرات وأظهر شخصية كبيرة، وأثبت استحقاق الإشادة التي يتلقاها".

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عودة كيبا كحارس أساسي:"سعيد جداً بظهوره مرة أخرى، الموقف ليس سهلاً على أي لاعب وبالتحديد حارس المرمى أكثر من أي مركز آخر، وكيبا أظهر رد فعل وشخصية هائلة في التعامل مع جلوسه كبديل الفترة الماضية".

يذكر أن تشيلسي انضم بهذا الفوز لكل من أرسنال ونيوكاسل يونايتد ضمن المتأهلين لدور الثمانية من كأس الاتحاد، في انتظار باقي نتائج دور الـ16.