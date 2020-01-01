طلبات ميسي للتجديد .. أربع صفقات وشرط نسيان الماضي

ماذا يطلب الأرجنتيني ليونيل ميسي من إدارة برشلونة من أجل تجديد تعاقده رفقة الفريق؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة إدارة برشلونة في حسم ملف تجديد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد النادي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن الإدارة تدرك أنها عليها الكثير من العمل قبل البدء في إجراءات التجديد للنجم الأول لفريقهم.

وستسعى الإدارة للحصول على خدمات لاعبين في الهجوم على أقل تقدير بحسب ما ذكرت الصحيفة، ومثلهما في الدفاع من أجل دعم الفريق.

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واحد من صفقتي الهجوم سيكون بكل تأكيد بديل للأوروجوياني لويس سواريز الذي نال العمر والإصابات منه وأصبح وجوده بنفس الكيفية التي تواجد بها السنوات الماضية مع برشلونة محل شك.

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ويشترط ليونيل ميسي على إدارة النادي أن تكون الصفقات الجديدة كلها نجوم صف أول، وأن ينسوا ما كان يحدث في السنوات الماضية من ضم لاعبين بدلاء لدعم الفريق.

ويعد نيمار دا سيلفا من الأسماء المرشحة للعودة لبرشلونة طوال السنوات الماضية، كذلك هناك متابعة من الإدارة للوتارو مارتينيز نجم إنتر حيث أصبح بحسب تقارير عديدة الهدف الأساسي للنادي في الصيف المقبل بالإضافة لفيران توريس نجم فالنسيا.

جدير بالذكر أن عقد ليونيل ميسي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم المقبل، إلا أنه به شرط يمنحه أحقية الرحيل في أي وقت بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة.