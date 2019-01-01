روما يؤكد وصول زاباكوستا تمهيداً لتوقيع الكشف الطبي

لاعب آخر يرحل عن تشيلسي هذا الصيف

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن موعد وصول دافيد زاباكوستا ظهير تشيلسي، من أجل التوقيع والانضمام للفريق.

العديد من التقارير أكدت توصل تشيلسي لاتفاق نهائي مع روما، حول انتقال زاباكوستا للأخير على سبيل الإعارة.

وتنص شروط الصفقة على استعارة الذئاب لصاحب الـ27 عاماً، بوجود أي بند يتيح له الشراء بشكل نهائي.

مدافع تشيلسي سيصل العاصمة الإيطالية روما مساء اليوم، من أجل الخضوع للكشف الطبي والتوقيع بشكل رسمي.

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ويأتي رحيل زاباكوستا عن البلوز، لخروجه من حسابات مدرب الفريق الجديد فرانك لامبارد للموسم الجديد.

وكان المدافع الإيطالي قد انضم لتشيلسي في 2017، في صفقة وصلت قيمتها 28 مليون يورو.