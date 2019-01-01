سواريز ضمن 6 أسماء في مفاوضات يوفنتوس مع برشلونة

المفاوضات جارية بين الناديين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تواجد فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس في إسبانيا مساء أمس الإثنين، وقد اجتمع مع مسؤولي برشلونة للحديث عن عدة أفكار خاصة بسوق الانتقالات.

صحيفة توتوسبورت أوضحت أن الاجتماع كان هدفه الرئيسي الحديث حول انتقال الظهير الأيسر الشاب جوان ميراندا من برشلونة لليوفنتوس، لكنه تطرق لأسماء وأفكار أخرى.

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ويرغب يوفنتوس في ضم ميراندا وقد تقدم بعرض قيمته 8 ملايين يورو، لكن برشلونة يرغب في الحصول على 15 مليون يورو ثمنًا للاعبه الشاب المطلوب كذلك في أندية مثل إشبيلية ومارسيليا.

وحسب الصحيفة الصادرة من تورينو، حاول يوفنتوس إدراج اسم مدافعه دانييلي روجاني ضمن الصفقة لكن البارسا لم يهتم بهذا الخيار، بل تحدث عن ماريكو ماندجوكيتش مهاجم السيدة العجوز الذي أصبح زائدًا عن الحاجة بعد التعاقدات الجديدة.

ويعيش البارسا أزمة إصابات حادة في خط هجومه بغياب الثلاثي عثمان ديمبيلي ولويس سواريز وليونيل ميسي، لذا يرى في ماندجوكيتش إمكانية أن يكون البديل المناسب حاليًا وعلى مدار الموسم، خاصة لقدرته اللعب في قلب الهجوم والجناح الأيسر.

الصحيفة الإيطالية ذهبت بعيدًا حين زعمت طرح اسم سواريز على طاولة المفاوضات، إذ قد يدخل ضمن صفقة انتقال باولو ديبالا لملعب كامب نو.

ولم تتوقف هنا، بل تحدثت أيضًا عن إمكانية إتمام صفقة تبادل أخرى في خط الوسط تتعلق باللاعبين إيفان راكيتيتش وإيمري كان.