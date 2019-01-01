كلوب: الحالة المالية منعت كوتينيو من العودة إلى ليفربول

المدير الفني لليفربول كان يريد استعادة كوتينيو من جديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

ألمح يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أنه كان مهتماً باستعادة البرازيلي فيليب كوتينيو، من برشلونة، ولكن الحالة المالية للريدز لم تسمح.

وانضم كوتينيو إلى بايرين ميونيخ اليوم، على سبيل الإعارة لمدة موسم من برشلونة، مع أحقية شراء بنهاية الموسم الحالي مقابل 120 مليون يورو.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "هذا يبدو غريباً، ولكننا لم نستطع تحمل تكلفة التعاقد مع كوتينيو، لقد صرفنا بالفعل الأموال التي حصلنا عليها من بيعه".

وواصل: "كنا مترددين في استعادته، ولكن برشلونة أجبرنا على دفع المال إن جاز التعبير، كانت ستكون صفقة مناسبة للجميع إنه لاعب رائع، لدية أسلوب مميز".

رسميًا - برشلونة يعلن رحيل كوتينيو لبايرن ميونخ ويكشف التفاصيل المادية

وانضم البرازيلي صاحب الـ 27 عاماً إلى برشلونة منذ 19 شهراً تقريباً مقابل 147 مليون استرليني، ولكن ليفربول تعاقد بعده مع الحارس أليسون مقابل 67 مليون إسترليني، وفان دايك مقابل 75 مليون إسترليني.

وساهم الثنائي بشكل كبير، في فوز ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا، علي حساب توتنهام آخر الموسم الماضي، وعلى وصافة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي البطل.