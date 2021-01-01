تشيفرين عن أنييلي: أُفضل السذاجة عن الكذب و وبيريز يريد رئيس تابع وخاضع

حرب التصريحات مستمرة

استمر رئيس الاتحاد الأوروبي أليكساندر تشيفرين في هجومه على الأطراف وراء تأسيس السوبرليج، وعلى رأسهم رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ونظيره في يوفنتوس أندريا أنييلي.

وتراجعت معظم الأندية المؤسسة للبطولة عن قرارها وتقدمت باعتذارات عن المشاركة ماعدا ريال مدريد وبرشلونة، بينما لم يذكر ميلان ويوفنتوس صراحة كلمة الانسحاب.

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وقال تشيفرين مع "24ur.com": "لم يكن هناك سوبرليجا من الأساس، كانت محاولة لخلق دوري شبح للأغنياء، قلت في الكونجرس أعطوني 24 ساعة وسينتهي الأمر".

وأضاف: "تعاملنا سريعاً عقب البيان الخاص بهم، وتحدثت في مؤتمر صحفي، ثم تصريحات بوريس جونسون وإيمانويل ماكرون، والمشاركة الأكبر كانت للجمهور، مما أدى لفشل البطولة".

واستمر السلوفيني: "الجمعة كان هناك اجتماع مع أنييلي في رابطة الأندية وتم الموافقة على إصلاحات، نفس الأشخاص الذين وافقوا عليها أسسوا بطولة أخرى مما يعقد الوضع".

وأردف: "أنييلي؟ ربما أنا ساذج، ولكن دائماً أقول أفضل أن أكون ساذجاً على أن أكون كاذباً، تلقيت مكالمات من خمسة أندية قالت إنها اشتركت حتى لا يفوتها الأمر، سألته وقال إن لا صحة للأمر".

وأتبع: "طالبته بمؤتمر صحفي مشترك لإثبات عدم صحة الأخبار ولكن رفض وبعدها تلقيت مكالمة من آخر الأندية المنضمة وقال ممثلها إنه لا يريد تفويت الفرصة، ردي كان حسناً، لنبدأ الحرب، لا وجود لتلك السوبرليج".

وحول فلورنتينو بيريز: "يريد رئيس يطيعه ويستمع له ويكون خاضعاً وتابعاً، وأنا أحاول فعل الأفضل للكرة الأوروبية والعالمية، أحياناً في نظام الجلوس اختار أن يجلس أحدهم بعيداً عني في المباريات، أنا من أضع الخطة".

وأضاف: "من يريد اللعب في مسابقتنا يجب أن يتحدث معنا الآن، أشكر الأندية الألمانية وناصر الخليفي، كان يمكنه أن يكون أول المنضمين ولكنه والأمير يحبان كرة القدم ويؤمنان بأهمية الهرم الكروي".

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ومزح السلوفيني بخصوص السوبرليج: "تلقيت رسالة بأن كل أسبوع سيلعب يوفنتوس وريال مدريد، سنرى ما سيحدث، 235 من 247 نادياً في صفنا، الملاك الأمريكان؟ تحدثت مع مالكا روما ومارسيليا وكانا ضد الفكرة!".

وعن عرضه الملايين على كبار البريميرليج للانسحاب: "لا أملك تلك الأموال، وإذا فعلت، لماذا سيعتذروا؟ 90 بالمائة من أموالنا ذهبت لتطوير الكرة النسائية والدول الصغيرة، أؤمن بقوة كرة القدم ودورها".

وختم: "أهلي شعروا بالقلق علي، ولكن ليلتها ذهبت للمنزل واحتسيت الويسكي وذهبت للنوم لأنهض وأبدأ الصراع، ثقافة الاعتذار مهمة وتعلمنا الآن أن الأموال ليست كل شيء وأن أقرب الأشخاص لك يمكن أن يخدعك".

وكان الرئيس السلوفيني ليويفا شن هجوماً حاداً بحق أنييلي خصوصاً بسبب الصداقة بين الرجلين، والأنباء في الإعلام الإيطالي عن كونه الأب الروحي لنجلة رئيس يوفنتوس.