تشيفرين يُلمّح لمنع ريال مدريد من نصف نهائي الأبطال وبيريز يردّ

حرب تصريحات بالوقت نفسه بين رئيس الويفا وبيريز

أثار رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم أليكسندر تشيفرين الجدل عبر تلميحه بعقوبات قد تطال ريال مدريد وبعض الأندية التي ما تزال منضوية تحت لواء بطولة السوبرليج.

وكانت البطولة عُلّقت بعد سلسلة انسحابات بدأتها الأندية الإنجليزية الـ6 تلاها ناديي إنتر وأتلتيكو مدريد، فيما استمر كل من ريال مدريد - برشلونة يوفنتوس والميلان.

وقال تشيفيرين: "هناك إحتمالية بسيطة ألا تُلعب مباراة تشيلسي وريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع القادم، وأقول "إحتمالية بسيطة" لأننا في هذه الحالة سنتعرّض لهجمات كبيرة من أصحاب حقوق النقل التلفزيوني لأننا في منتصف الموسم وملتزمين بعقود، لكن هذا الأمر قد يتغيّر".

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رد بيريز بعد لحظات

بالوقت عينه كان بيريز يُصرّح لإذاعة كادينا سير الإسبانية فأتى الرد سريعاً، متسائلاً عن السبب الذي قد يمنع الريال من خوض مباراة نصف نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي.

وقال بيريز: " لم نرتكب أي خطأ قانوني ليتم منعنا من لعب المباراة، كان هناك قاضٍ، وطلبنا تدابيرًا احترازية، ووفقًا للقانون أخبرنا بأن لنا الحق في ذلك، وأنهم لا يضعون عوائق أمامنا".

وكان بيريز شنّ هجوماً خلال مقابلته على تشيفيرين مُطالباً إيّاه بـ"مزيد من الاحترام والتواصل الحضاري".

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