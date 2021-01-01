بيريز عن تعليق السوبرليج: إن سقط هذا المشروع سننجح بمشروع آخر وأنا لستُ أحمقاً

تصريحات نارية وشرح مفصّل قدمهم فلورنتينو بيريز عن الدوري الأوروبي

أسِف رئيس ريال فلورنتينو بيريز لفشل مشروع دوري السوبر الأوروبي وانتهائه قبل أن يبدأ، عازياً الأمر إلى "عدم شرح المشروع بالأسلوب الكافي".

وكان مشروع السوبرليج المُقدّم من 12 نادياً (6 من إنجلترا - 2 من إسبانيا - 4 من إيطاليا) فشل بعد 48 ساعة فقط من إعلانه بعد أن كرّت سُبحة الانسحابات منه بدءاً من أندية الدوري الإنجليزي وصولاً إلى الإيطالي.

وقال بيريز في مقابلة عبر إذاعة كادينا سير: "أنا حزين ومحبط، لقد عملنا على هذا المشروع لسنوات عديدة وربما لم نتمكن من شرحه جيدًا، الطرح الذي قُدّم كان نتاج عمل 3 سنوات في سعي لمحاربة الوضع الاقتصادي الذي نمرّ به".

وأضاف: "من بين الفرق الـ 12 نحن خسرنا 650 مليون يورو الموسم الماضي، هذا الموسم خسرنا ضعف الرقم مرتين أو ثلاث مرات، من الواضح أن هذا النظام لا يُجدي نفعاً".

وعزا بيريز سلسلة الانسحابات الإنجليزية التي توالت إلى أن "احد الأندية لم يكن مقتنعاً بما فيه الكفاية بالمشروع ونقل هذا الأمر إلى زملائه"، مضيفًا: "بدأ مالكو أحد أندية مانشستر بحملة تلاعب وببث أخبار أن الأمر سيؤثّر على الدوريات المحليّة"، رافضاً ذكر هوية النادي.

بيريز: التعاقد مع مبابي وهالاند مستحيل بدون السوبرليج

وأكمل بيريز شرحه: "السوبرليج لا تؤثر بتاتاً على الدوريات المحلية بل تبدأ من أغسطس حتى نهاية الموسم"، مؤكداً أن "الأندية الكبيرة والصغيرة كانت ستكسب الأموال".

وتابع: "نظام دوري الأبطال هذا عفا عليه الزمن، البطولة تصبح مثيرة فقط من دور ربع النهائي، لكن هناك أشخاص لديهم امتيازات ولا يريدون أن يخسروها، حتى لو كان ذلك على حساب خراب الأندية". وعن استمرار المشروع أو تعديله أوضح بيريز "أنه إذا لم ينجح هذا المشروع سينجح مشروع آخر، وأن جميع الأعضاء ملتزمين بعقد".

وعن غياب أندية فرنسية وألمانية شرح بيريز أن مشروع السوبر ليج قابلًا للتطبيق بدونهما، نافياً بالوقت عينه انسحاب كل من ميلان ويوفنتوس.

أنييلي : نهائي دوري الأبطال ليس الأكثر قيمة والسوبرليج اقترب من الفشل

البنود الجزائية للمنسحبين ووضع برشلونة

هل سيدفع المنسحبون شروطًا جزائية أو ستتم معاقبتهم؟ يجيب بيريز: "هناك عقود ملزمة لجميع الأطراف، لن يتم إتخاذ إجراءات قانونية بحقهم لكن يوجد بنود يجب احترامها".

وأضاف: "الأمور لا تنتهي بمجرّد الإنسحاب، الأعضاء الـ12 ما زالوا في المشروع ومن ضمنهم برشلونة، تحدثت مع خوان لابورتا مرات عدة وكان في صدد التصريح يوم أمس لكنهم لم يُمهلونا وقتاً كافياً بل إكتفوا بالعدائية".

مقترح الاتحاد الأوروبي

إلى ذلك كشف بيريز عن مقترح قدّمه الإتحاد الأوروبي الويفا، واصفاً إياه بالطرح الكبير الذي "يجب أن يُعلن عنه الرئيس"، وقال: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قدّم عرضًا مفاجئاً يجب أن يعلن عنه الرئيس شخصياً".

وتابع بيريز: "انا لستُ أحمقاً، ولم أفهم كيف يسير النظام الجديد لدوري الأبطال ولا أظن أن أحداً أيضاً سيفهم".

خداع الأشرار وبيع مانشستر يونايتد .. كواليس رحيل وودوارد وانهيار السوبرليج

ردّه على تشيفرين

رد بيريز على تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالقول: "أريد رئيسًا لا يهين الآخرين، نحن في أوروبا الديموقراطية ولسنا في العصور الوسطى، من غير المقبول إهانة رئيس احد أكبر الأندية في اوروبا (أنييلي)."

"قتلنا كرة القدم"

وفي معرض دفاعه عن مشروعه شرح بيريز أن خلال 20 عاماً له في عالم كرة القدم لم يواجه عدائية كالتي أظهرها كل من الويفا والفيفا في الأيام الماضية، "قائلاً: "إتهمونا بأننا قتلنا كرة القدم.. أنا لم أشهد على هذا المستوى من العدائية طوال مسيرتي".

نظام البطولة

وعن قدرة الأندية "الصغيرة" على المشاركة في البطولة أوضح بيريز: "أنه من الصعب إشراك فريق صغير من تركيا في هذه البطولة، لأنهم لن يقدموا الجاذبية التي ستقدمها هذه الأندية الكبيرة"، موضحاً أن هناك 4 أندية من كل دوري يمكنهم الانضمام".

وتابع: "انظروا إلى إحصائيات القنوات وراقبوا عدد المشاهدات على المباريات الكبيرة و قارنوها بالمباريات الصغيرة".