تريزيجيه يظهر وتوتنهام ينجو من فخ أستون فيلا بثلاثية

انتصار صعب للفريق اللندني بالجولة الأولى من البريميرليج

نجح المهاجم الإنجليزي هاري كين، في إنقاذ توتنهام من التعثر أمام أستون فيلا، بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، ليقود فريقه للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

توتنهام لعب المباراة بالعناصر الأسساسية، بتواجد الوافد الجديد ندومبيلي، وجلوس كريستيان إريكسن على دكة البدلاء، وخروج ديلي ألي وجيوفاني لو سيلسو من القائمة بالكامل.

وعلى الجانب الآخر تسلح أستون فيلا العائد مجدداً للبريميرليج بصفقاته، حيث بدأ المصري محمود حسن تريزيجيه كأساسي بجوار مواطنه أحمد المحمدي.

السيطرة كانت لتوتنهام في الدقائق الأولى من عمر المباراة، حيث اعتمد أستون فيلا على الكرات المرتدة.

وبالفعل جاءت خطة الفيلانز بنتيجة إيجابية بالدقيقة التاسعة، بتسجيل جون مكجين هدف التقدم للضيوف، بعد مراوغة بارعة لداني روز.

أصحاب الأرض لم يفقدوا الأمل، وحاولوا أكثر من مرة عن طريق لوكاس مورا وهاري كين دون تشكيل خطورة كبيرة على مرمى الخصم.

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الشوط الثاني شهد عدة تغييرات أهمها خروج تريزيجيه ونزول يوتا، ودخول كريستيان إريكسن بدلاً من هاري وينكس.

وفي الدقيقة 73 نجح ندومبيلي في إعادة توتنهام للصورة، بتسجيل التعادل من تسديدة متقنة على حدود منطقة الجزاء.

هاري كين ظهر في الدقيقة 87 لينقذ سبيرز من فخ التعادل، ليسجل الهدف الثاني بتسديدة قريبة سكنت شباك الحارس توم هيتون.

دقائق قليلة وواصل كين تألقه بإحراز الهدف الثالث لتوتنهام في الدقيقة 90 ليضمن لفريقه الفوز 3/1.

النتيجة ترفع رصيد توتنهام إلى 3 نقاط في المركز الخامس، بينما يقبع أستون فيلا بالمركز السادس عشر، في انتظار ما تبقى من مباريات الجولة.