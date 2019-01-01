لم يفعلها مع رونالدو - بيريز يغري نيمار براتب خيالي

هل يحصل نيمار على الراتب الذي طلبه رونالدو ورحل من ريال مدريد بعد رفضه طلبه؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

قرر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، إغراء نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان، بالانضمام إلى صفوف الملكي مقابل راتب ضخم لم يمنحه حتى لكريستيانو رونالدو.

باريس سان جيرمان قدّم طلباته إلى برشلونة للموافقة على بيع اللاعب خلال الصيف الحالي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ المفاوضات بدأت بين باريس سان جيرمان وريال مدريد لأجل نيمار إلا أنّ النادي الفرنسي يرغب في 200 مليون يورو للموافقة على بيع صاحب الـ 27 عامًا، كما يرفض وضع لاعبين في صفقة تبادلية سواء خاميس رودريجيز أو جاريث بيل أو إيسكو.

وأوضحت "ماركا" أنّ اللاعب لا يفضل الانضمام للملكي ولكنّه قد يكرر ما قام به لويس فيجو في ظل رفض باريس سان جيرمان بيعه إلى برشلونة.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ بيريز عرض على نيمار عقدًا يمتد لخمس مواسم براتب يصل إلى 40 مليون يورو خالي من الضرائب ليصبح الثاني بعد هداف برشلونة التاريخي ليونيل ميسي.

وكان بيريز قد رفض منح رونالدو راتبًا يصل إلى 30 مليون يورو وهو ما تسبب في رحيل اللاعب.

جدير بالذكر أنّ اللاعب قد يغيب عن مواجهة نيمس في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي غدًا، الأحد.