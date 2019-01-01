مانشستر يونايتد قدم عرضًا مشروطًا لضم بيبي قبل أرسنال

مانشستر يونايتد كان قريبًا من ضم نيكولاس بيبي من صفوف فريق ليل قبل الانضمام لأرسنال هذا الصيف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن فريق مانشستر يونايتد كان قريبًا للغاية من الحصول على خدمات اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي نجم ليل السابق وأرسنال الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو ١٠ سبورت" والتي أكدت أن النادي تقدم بعرضًا مشروطًا لنادي ليل من أجل الحصول على خدمات اللاعب هذا الموسم.

العرض كانت قيمته حوالي ٨٥ مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل ٩٠ مليون يورو، وكان مشروطًا ببيع مانشستر يونايتد لروميلو لوكاكو أولًا.

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وكان انضمام لوكاكو لصفوف إنتر من مانشستر يونايتد قد شهد تعثرات عديدة من ضمنها محاولات من قبل يوفنتوس للحصول على خدماته.

وذكرت الصحيفة أن مانشستر يونايتد لم يكن الفريق الوحيد القريب من بيبي، حيث تقدم أتلتيكو مدريد أيضًا بعرض قيمته ٧٢ مليون جنيه استرليني.

جدير بالذكر أن أرسنال كان قد ضم اللاعب مقابل ٨٠ مليون يورو دفعهم لصالح ليل الفرنسي، وهو رقم قياسي تاريخي في صفقات المدفعجية.