تحديد موعد الظهور الأول لميسي مع باريس وسبب غيابه حتى الآن

النجم الأرجنتيني لم يظهر أمام ستراسبورج

تتجه الأنظار بشدة نحو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل رؤية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص الفريق للمرة الأولى.

ميسي رحل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده وتسجيله بقائمة الفريق للموسم الجديد.

اللاعب وقع على عقد مدته عامين مع باريس، ولكن لم يظهر حتى الآن بقميص النادي الفرنسي بسبب بعض المشاكل البدنية.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت إلى أن غياب ميسي أمام ستراسبورج السبت الماضي، جاء بسبب عدم جاهزيته بشكل كامل لخوض المباريات.

ويأتي ذلك بسبب عدم خوضه لفترة تحضيرية للموسم الجديد بعد الظهور في كوبا أميركا مع الأرجنتين، خلال أزمة تجديد عقده مع برشلونة.

صاحب الـ34 سنة لا يزال يحاول الاستقرار في باريس، حيث يبحث حاليًا عن منزل مناسب في العاصمة الفرنسية.

وهو ما قد يمنعه من الظهور أمام بريست يوم الجمعة القادمة في الجولة القادمة من بطولة الدوري المحلي.

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ومن المقرر أن يصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة مع فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو أمام ريمس في 29 أغسطس الجاري.

وبعدها سيتوجه ميسي لمنتخب بلاده الأرجنتين، من أجل اللعب ضد فنزويلا والبرازيل وبوليفيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.