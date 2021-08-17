"ميسي ليس الحل لمشاكل باريس سان جيرمان"

زميله السابق ونجم منتخب فرنسا يرى أن انضمام ميسي لباريس سان جيرمان لن يحل مشاكل الفريق العاصمي.

يرى تييري هنري نجم آرسنال وبرشلونة المعتزل أن انضمام ليونيل ميسي لصفوف باريس سان جيرمان لن يحل مشاكل الفريق الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكر هنري في فيلم تسجيلي تابع لـ "أمازون برايم"، وأكد خلال كلماته أن الفريق في حاجة للمزيد من التوازن من أجل تحقيق أهدافه.

وقال هنري: "الأهم هو وجود التوازن، في أغلب الأوقات نتحدث عن نجوم الهجوم والخط الأمامي، لكن الجميع في حاجة للتوازن".

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وأضاف: "عندما نتحدث عن فريق مثل برشلونة في فترته الرائعة يجب أن تعرف أننا كنا لا نستقبل الكثير من الأهداف، وهذا هو الأهم".

وأردف: "بشكل عام، الفرق التي لا تستقبل الكثير من الأهداف غالبًا ما تكون قريبة من الألقاب ومن دوري أبطال أوروبا.

وأنهى كلماته: "أن يكون لديك من النجوم أمثال ميسي فذلك يقربك من الألقاب ويجعل الأمور أكثر سهولة، الفريق يتطور بشكل ملحوظ لكنهم يستقبلون الكثير من الأهداف".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد انضم لباريس سان جيرمان بصورة مجانية قادمًا من برشلونة عقب انتهاء تعاقده.