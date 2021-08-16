باريس يواصل التسوق ويُغري بوجبا براتب خيالي!

المال هي لغة باريس سان جيرمان

يجهز مسئولو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي راتبًا ضخمًا للنجم بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، لضمه مجانًا فى سوق الانتقالات المقبل.

وينتهي عقد الفرنسي بوجبا مع مانشستر يونايتد فى يونيو 2022، ولم يجدد عقده حتى الآن مع الشياطين الحمر.

كيف سيقنع باريس بوجبا بالقدوم الصيف المقبل؟

وفقًا لما نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن إدارة باريس سان جيرمان ترصد 510 آلاف إسترليني أسبوعيًا لإغراء بول بوجبا للانضمام إلي "بي إس جي" مجانًا الصيف المقبل.

وتوقع المقربون من اللاعب انتقاله إلى النادي الفرنسي هذا الصيف، لكن تم عقد الصفقة التاريخية بضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كيف سيكون وضع بوجبا الموسم المقبل؟

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا سيصبح حرًا في نهاية هذا الموسم كما أنه يفضل أن يترك أولد ترافورد والانتقال إلى احدى الفرق برشلونة أو ريال مدريد، لكن مع المشاكل المادية المعروفة حاليًا، سيكون باريس خيار أفضل.

سيحاول باريس أن يستخدم نفس تكنيك تأمين فينالدوم هذا الصيف، ويضاعف لبوجبا الراتب مثلما أكدت بعض المصادر أنها قدمت للاعب خط الوسط الهولندي ثلاثة أضعاف ما قدمه برشلونة.

على نفس الجانب، عاش بوجبا ليلة سعيدة مع مانشستر يونياتد مؤخرًا بعد الفوز على ليدز 5-1، حيث لعب الفرنسي دورًا محوريًا في فوز الفرق، حيث قدم ما لا يقل عن أربع تمريرات حاسمة.

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