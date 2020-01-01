مفاجأة الميركاتو .. التعاون يُعوض تاوامبا برابع هدافي العقد في الدوري السعودي

التعاون يُبرم صفقة مفاجئة

أعلن التعاون يوم أمس غياب نجمه وهدافه لياندري تاوامبا لمدة شهرين تقريبًا إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة النصر في كأس السوبر السعودي مساء السبت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ونجح النصر بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في هزيمة التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019 بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما على لقب كأس السوبر السعودي بالتعادل 1-1.

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وكان التعاون قد تقدم خلال اللقاء بهدف تاوامبا قبل أن يخرج المهاجم الكاميروني مصابًا من أرض الملعب، وأعلن نادي سكري القصيم عبر حسابه الرسمي على تويتر في اليوم التالي تعرض اللاعب لكسر في أعلى عظمة الشظية وتمزق في أربطة الكاحل مما يستدعي علاجه لفترة تتراوح بين 4-6 أسابيع.

إدارة التعاون بحثت سريعًا عن الحل المناسب لتعويض غياب المهاجم الفذ، وقد وجدت هذا الحل في المخضرم مختار فلاتة صاحب المركز الرابع في قائمة هدافي العقد الأخير من الدوري السعودي برصيد 64 هدفًا خلال 165 مباراة.

إذ أشارت المصادر الصحفية لتواجد اللاعب صاحب الـ32 عامًا في تدريبات فريق سكري القصيم اليوم الإثنين تمهيدًا للتعاقد معه وتسجيله في قائمة النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يُذكر أن فلاتة بدأ مسيرته الكروية مع الوحدة عام 2006، وقد انتقل للشباب عام 2011 ومن ثم للاتحاد عام 2013، وقضى اللاعب موسم 2016-2017 مع الوحدة قبل أن يرتدي قميص الهلال ويبقى معه حتى يناير 2019، خاض بعدها تجربة قصيرة مع القادسية انتهت بنهاية الموسم الماضي.

وسيغيب تاوامبا عن عدد من المباريات المهمة للتعاون في الدوري السعودي، أبرزها أمام الفتح والاتحاد، والأهم أنه سيغيب عن المباريات الأولى للتعاون في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020، إذ سيلعب الفريق السعودي ضد الشارقة الإماراتي يوم 11 فبراير والدحيل القطري يوم 18 من نفس الشهر.