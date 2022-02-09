"تاليسكا مكسب لكل لاعبي كرة القدم في العالم"

أشاد هاشم سرور؛ نجم النصر السعودي الأسبق، بالبرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط الفريق، مشيرًا إلى أنه إن لم ينصفه الإعلام السعودي، فقد أنصفه إعلام العالم بأكمله.

تاليسكا حديث العالم:

البرازيلي قاد العالمي للفوز قبل ثلاثة أيام، أمام الطائي، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة انتهت بفوز النصر برباعية مقابل هدف وحيد، سجل منها تاليسكا هدفين، وبيتي مارتينيز وجوناثان رودريجيز هدف لكل منهما.

تاليسكا سجل هدفه الثاني في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول بطريقة مميزة للغاية، إذ سدد الكرة بكعب القدم في المرمى، بعدما راوغ دفاعات الخصم، لتتحدث عنه صحف العالم، ويتم ترشيحه للحصول على جائزة بوشكاش، كأفضل هدف في 2022.

"تاليسكا مكسب لكل لاعبي كرة القدم"

سرور قام بنشر مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من أحد البرامج الأجنبية، التي تشيد بهدف لاعب العالمي.

وكتب سرور: "هدف تاليسكا يصل للأرجنتين وجميع دول أمريكا اللاتينية، إنصاف اللاعب جاء من أقوى وأشهر القنوات العالمية".

وأضاف: "تاليسكا مكسب لكل لاعبي كرة القدم وكل من يشاهده!".

هدف تاليسكا يصل للأرجنتين وجميع دول أمريكا اللاتينية انصاف اللاعب جاء من اقوى وأشهر القنوات العالمية ...

تاليسكا مكسب لكل لاعبي كرة القدم وكل من يشاهدة ! pic.twitter.com/wGfieiBfqL — هاشم سرور (@Hashem_S6) February 9, 2022

ماذا قدم تاليسكا مع النصر؟

لاعب الوسط البرازيلي انضم للعالمي في صيف 2021، قادمًا من الدوري الصيني، في صفقة أحدثت ضجة كبيرة، في ظل منافسة قوية مع الهلال.

وشارك تاليسكا في 18 مباراة بمختلف البطولات، مع النصر، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع هدف وحيد.

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