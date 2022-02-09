أراد معاقبة تاليسكا فورط نفسه .. قانوني: حمد الله يستحق العقاب على طريقة شكواه!

يبدو أن المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، لم يدرس الموقف القانوني بشكل جيد قبل أن يصعد شكواه ضد البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط النصر، إذ أن الخبير القانوني أحمد الأمير، أكد أنه يجب أن يعاقب.

حمد الله يتقدم بشكوتين ضد تاليسكا:

لاعب العالمي كان قد خرج مهاجمًا المغربي، عبر برنامج "كورة روتانا"، مؤكدًا أن النصر تحسن بشكل ملحوظ بعد رحيله.

وأوضح تاليسكا أن حمد الله كان يرهب اللاعبين حال عدم تمرير الكرة له، متهمًا إياه بافتعال المشكلات داخل غرف خلع الملابس.

وأشار البرازيلي إلى أنه بالفعل فكر في الرحيل عن النصر، بسبب تصرفات المهاجم المغربي، لكنه تراجع بعدما فسخ النادي عقده. (طالع التفاصيل)

هذه التصريحات واجهها حمد الله، بتقديم شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، وفقًا لما أكده برنامج "أكشن مع وليد".

وزاد الإعلامي الرياضي هتان النجار مؤكدًا أن حمد الله قرر اللجوء للشرطة ضد تاليسكا، بعدما استشار فريقه القانوني. (طالع التفاصيل)

"حمد الله ورط نفسه"

القانوني أحمد الأمير أكد أنه لا يحق لحمد الله اللجوء للشرطة في قضيته ضد تاليسكا، مشددًا على أن المغربي يستحق العقاب على شكواه، نظرًا للجوء لجهة قانونية غير مختصة في كرة القدم.

وكتب الأمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " هل يحق للاعب كرة القدم اللجوء إلى جهات قانونية غير متخصصة في قانون كرة القدم للشكوى بخصوص أحداث متصلة بممارسة نشاط كرة القدم؟

"طبعًا، الإجابة لا يحق له ذلك، ومن المفترض أن يعاقب على ذلك، بسبب إخلاله بالتعهد الشخصي الموقع عليه في عقده من قبل لجنة الانضباط".

وأرفق الخبير القانوني رده بصور من التعهد الذي يوقع عليه اللاعبون، إذ جاء نصه: "يتعهد الاتحاد وأعضاؤه واللاعبون والمسؤولون والإداريون ووكلاء المباريات والوسطاء وغيرهم بعدم التقاضي في المسائل المتعلقة بممارسة نشاط كرة القدم أمام المحاكم العادية إلا إذا كان هناك نص بذلك تحديدًا في هذا النظام ولوائح الاتحاد الدولي".

- هل يحق للاعب كرة القدم اللجوء الى جهات قانونية غير متخصصة في قانون كرة القدم للشكوى بخصوص احداث متصلة بممارسة نشاط كرة القدم ؟



- طبعاً، الاجابة لا يحق له ذلك، ومن المفترض أن يعاقب على ذلك بسبب اخلاله بالتعهد الشخصي الموقع عليه في عقده من قبل لجنة الانضباط pic.twitter.com/nUDTp7ywwz — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) February 9, 2022

شكاوى حمد الله لا تتوقف منذ الرحيل عن النصر:

العالمي كان قد فسخ عقد حمد الله في نوفمبر الماضي بشكل مفاجئ دون الكشف عن السبب، مكتفيًا بقول: "لأسباب قانونية وشرعية".

ومنذ ذلك الحين وشكاوى حمد الله أمام مختلف الجهات لا تتوقف، إذ بدأها بشكوى النصر للاتحاد الدولي "فيفا"، لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

ثم تقدم بشكوى أخرى أمام لجنة الانضباط ضد أحمد الغامدي؛ الرئيس التنفيذي للنصر، مطالبًا بشطبه، متهمًا إياه بمخالفة ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية والنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، بحسب ما أكدت صحيفة "الجزيرة".

وكانت القضايا ضد تاليسكا، آخر حلقات شكاوى حمد الله حتى الآن.

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