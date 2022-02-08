مفاجأة .. النصر مهدد بخسارة تاليسكا لمدة عام كامل!

لم يلق البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط النصر السعودي، بالًا إلى التصريحات التي أطلقها ضد زميله السابق بالفريق المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد، لكنه أصبح مهددًا بالإيقاف لمدة طويلة.

ماذا قال تاليسكا عن حمد الله؟

البرازيلي فاجأ الجميع بالهجوم على المهاجم المغربي، عبر برنامج "كورة روتانا"، مؤكدًا أنه كان يفتعل الكثير من المشكلات بغرف خلع الملابس.

واتهم تاليسكا، حمد الله بأنه كان يرهب اللاعبين، حال عدم تمرير الكرة له، مشددًا على أن علاقتهما لم تكن على ما يرام.

وأكد لاعب الوسط البرازيلي أنه كان سيرحل بعد أشهر قليلة من انضمام للعالمي، بسبب حمد الله، لكنه تراجع بعدما فسخ النادي عقد المغربي. (طالع التفاصيل)

تاليسكا مهدد بالإيقاف لمدة عام:

بالأمس، أعلن برنامج "أكشن مع وليد" قيام حمد الله بتقديم شكوى رسمية ضد لاعب العالمي، أمام لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

ووفقًا للوائح لجنة الانضباط، وتحديدًا المادة 50 الخاصة بالإساءة الإعلامية، فإن العقوبات الخاصة بالغرامات تتدرج وتبدأ من 40 ألف ريال وتصل حتى 300 ألف ريال سعودي.

لكن هناك بند هو الأغلظ، والذي يخص المخالفات الجسيمة كالتجريح والإساءة والاتهام، وعقوبته الإيقاف لمدة عام مع غرامة 300 ألف ريال، حال كان المخطئ لاعبًا أو من ضمن الجهاز التدريبي أو الطبي.

الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه تساءل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هل سيتم إيقاف تاليسكا لمدة عام وفق للائحة الاحتراف حسب المادة 50 بالبند الخامس بالفقرة رقم 1 إذا ثبتت عدم صحة الاتهامات الموجهة ضد اللاعب حمد الله؟ وهل لجنة انضباط سوف تتحرك سريعاً وتطبق النظام؟ الله أعلم".

هل سيتم ايقاف اللاعب تاليسكا لمدة عام وفق للائحة الاحتراف

حسب المادة 50 بالبند الخامس بالفقرة رقم 1 اذا ثبتت عدم صحة الاتهامات الموجهة ضد اللاعب حمد الله؟وهل لجنة انضباط سوف تتحرك سريعاً وتطبق النظام؟الله اعلم pic.twitter.com/pZToHtcqYE — عدنان جستنيه | ADNAN JASTANIA (@Adnan_Jas) February 7, 2022

ماذا قدم تاليسكا مع النصر؟

صاحب الـ28 عامًا كان قد انضم للعالمي في صيف 2021، قادمًا من الدوري الصيني، ولا يزال عقده ممتدًا حتى نهاية موسم 2023-24.

وشارك تاليسكا مع النصر في 18 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع آخر.

وقبل يومين، سجل البرازيلي هدفًا رائعًا في مرمى الطائي، من تسديدة خلفية بكعب القدم، رشحته الصحف العالمية للحصول على جائزة بوشكاش كأفضل هدف في عام 2022.

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