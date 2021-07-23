تأثير الدومينو يقود رونالدو إلى باريس سان جيرمان

سوق الانتقالات قد يشهد صفقة انتقال ثلاثية بين ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

لا يزال مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي يوفنتوس الإيطالي غير معلوم حتى الآن، رغم أن "صاروخ ماديرا" يمتلك عقدًا مع "البيانكونيري" حتى صيف 2022.

ورغم تأكيدات عدد من مسئولي يوفنتوس وعلى رأسهم بافل نيدفيد المدير العام باستمرار رونالدو مع الفريق، إلا أن الأخبار تؤكد أن اللاعب لم يحسم مستقبله حتى الآن.

وأشارت عدد من التقارير الصحفية الإيطالية أن كريستيانو رونالدو قد ينتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة تبادلية تشهد انضمام الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى يوفنتوس، لكن فقط في حالة تمكن ريال مدريد من حسم صفقة التعاقد مع كيليان مبابي من النادي الباريسي.

ويعد مبابي هدفًا رئيسيًا في خطط ريال مدريد، حيث يسعى النادي الملكي إلى التعاقد مع نجم منتخب فرنسا بأي طريقة ممكنة، سواء في الصيف الحالي، أو في الصيف المقبل مجانًا عند انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

ووفقًا لصحيفة "إل كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن باريس سان جيرمان قد يوافق على بيع مبابي مقابل 160 مليون يورو، وأنه سيتحرك بعدها لضم كريستيانو رونالدو من يوفنتوس.

ومن المنتظر أن يعود رونالدو إلى إيطاليا يوم الأحد المقبل بعد نهاية عطلته، ثم سينضم إلى فترة التحضير للموسم الجديد مع يوفنتوس بداية من يوم الاثنين.

ويحاول جورج مينديش وكيل أعمال رونالدو عرض "صاروخ ماديرا" على عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، إلا أنه حتى الآن لم يجد ناديًا قادرًا على دفع راتب اللاعب الذي يصل إلى 31 مليون يورو سنويًا.

ويبدو أن باريس سان جيرمان سيكون وجهة رونالدو المحتملة، فقط في حالة انضمام مبابي إلى ريال مدريد.

وتشير أكثر من صحيفة إيطالية إلى أن رونالدو سينضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة تبادلية، تشهد انتقال إيكاردي إلى يوفنتوس، وهو ما يؤكد أن "تأثير الدومينو" سيكون حاضرًا في سوق الانتقالات لكن شريطة رحيل مبابي إلى ريال مدريد.

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