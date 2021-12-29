برشلونة يتحول إلى بؤرة .. 3 حالات كورونا جديدة بالفريق

يواصل فيروس كورونا المستجد ضرب نجوم الكرة في الدوريات الأوروبية الكبيرة مع استمرار رصد الحالات الكثيرة بين عدد كبير من اللاعبين والأندية، ليأتي الدور على الدوري الإسباني.

وأعلن نادي برشلونة اليوم عن ظهور 3 إصابات جديدة ضمن صفوفه صفوفه بفيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة الإختبارات التي أجراها الفريق أمس الثلاثاء.

النادي الكتالوني أصدر بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن إصابة الثلاثي.

كيف جاء البيان؟

أصدر برشلونة بيانًا رسميًا، يؤكد فيه إصابة الثلاثي عثمان ديمبيلي، صامويل أومتيتي وجافي بفيروس كورونا، بعد إيجابية المسحة الخاصة بهما والتي ظهرت نتيجتها صباح اليوم، الأربعاء.

وبعد إصابة الثلاثي ديمبيلي وأومتيتي وجافي، يرتفع عدد إصابات كورونا إلي 7 بعد الإعلان في وقت سابق عن إصابة الرباعي داني ألفيش، كليمون لونجليه، جوردي ألبا، بالدي.

كيف هو وضع برشلونة؟

إصابة ديمبيلي وأومتيتي وجافي باتت الضربة القاضية لتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، قبل مواجهة ريال مايوركا المقرر إقامتها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإسباني.

النادي الكتالوني يعيش أيامًا قاسية للغاية وسيكون في أمس الحاجة لقوة الفريق الكاملة لتحسين وضعه على مستوى ترتيب الدوري الإسباني، حيث يحتل برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب لا ليجا برصيد 28 نقطة.

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