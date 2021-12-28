ضربة قوية .. برشلونة يسجل ثالث حالة كورونا في أقل من أسبوع

يواصل فيروس كورونا المستجد ضرب نجوم الكرة في الدوريات الأوروبية الكبيرة مع استمرار رصد الحالات الكثيرة بين عدد كبير من اللاعبين والأندية، ليأتي الدور على الدوري الإسباني.

وأعلن نادي برشلونة اليوم عن إصابة نجمه المخضرم، جوردي ألبا فيروس كورونا المستجد قبل أيام من مباراة ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

النادي الكتالوني أصدر بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن إصابة قائد المنتخب الإسباني.

ماذا جاء في البيان؟

أتى كالآتي: "جاءت نتيجة اختبارات فيروس كورونا للظهير الأيسر جوردي ألبا إيجابية، ولهذا السبب لن ينضم إلى تدريبات الفريق اليوم".

وأوضح برشلونة في بيانه: "جوردي ألبيا يتمتع بصحة جيدة ومعزول في المنزل، كما أن النادي أبلغ الجهات المختصة بالحالة".

حالة ألبا أصبحت الثالثة فقط هذا الأسبوع، حيث أنه قد أعلن ليلة أمس عن إصابة كلًا من البرازيلي، داني ألفيش والفرنسي كليمون لونجليه.

كيف حال الدوري الإسباني؟

أكثر المتأثرين بالفيروس هو فريق ريال مدريد الذي أصبح بؤرة، حيث تعرض ما يزيد عن 20 فردًا بين لاعبين ومدربين والطاقم الإداري.

حتى الآن لم يتم إلغاء أي مباريات بالليجا، ويحل برشلونة ضيفًا على ريال مايوركا يوم الأحد القادم على ملعب "إيبيروستار"، وذلك ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.























