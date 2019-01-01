بيولي: هذه هي مشكلة ميلان والجميع قدم أفضل ما لديه

ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان يشيد بما قدمه فريقه خلال مباراة اليوم أمام ساسوولو بالدوري الإيطالي.

أعرب المدرب ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان عن سعادته بما قدمه فريقه خلال مواجهة اليوم أمام نظيره ساسوولو في الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيولي وأكد خلالها أن الفريق لا يزال يعاني من عدة مشاكل بالرغم من الأداء الطيب الذي ظهر في الشوط الثاني.

وقال بيولي: "كان من الممكن أن يكون لدينا المزيد من التحركات والسرعات في الشوط الأول من عمر المباراة لكن في الثاني سددنا حوالي تسع أو عشر كرات، لقد جربنا كل شيء لكن الفوز لم يكن ليحدث تحت أي ظرف".

ميلان يسقط في فخ التعادل أمام ساسولو

وأضاف: "ساسوولو فريقًا جيدًا وعلمنا أنهم سيتسببوا لنا في المشاكل طوال أحداث المباراة، الجميع قدم مباراة طيبة حتى من جاءوا من مقاعد البدلاء، لكن كان يمكننا أن نحصل على نقاط المواجهة".

وأكمل: "وقعنا في عدة أخطاء تكتيكية صغيرة خلال المباراة لكنها كانت مكلفة للغاية بالنسبة لنا، لدينا جودة أفضل من تلك، وأظن أننا افتقدنا للإصرار على الفوز".

وأنهى تصريحاته: "لقد عمل نجوم الفريق بشكل شاق طوال المباراة لكن حقيقة تسديدنا كل تلك الكرات دون التسجيل تشير لمشكلتنا الأكبر في الوقت الحالي وهي حاجتنا دومًا لصناعة الكثير من الفرص من أجل التسجيل.

جدير بالذكر أن ميلان كان قد تعادل سلبيًا في لقاء اليوم ليصل للنقطة رقم ٢١ في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.