ميلان يسقط في فخ التعادل أمام ساسولو

ميلان يواصل النتائج المخيبة هذا الموسم

تعثر ميلان أمام ساسولو، بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي

المباراة كانت هادئة، مع سيطرة دون خطورة حقيقية من أصحاب الأرض مع تسديدات مختلفة مع تألق حارس ساسولو الذي حافظ على نظافة شباكه.

على الجانب الآخر اعتمد ساسولو على الهجمات المرتدة، ولكنه لم يشكل خطورة على مرمى دوناروما.

وبهذه النتيجة يصل الروسونيري إلى النقطة 21 في المركز العاشر، وارتفع رصيد الضيوف إلى النقطة 16 في المركز الثالث عشر.

جدير بالذكر أن ميلان لم يتذوق طعم الفوز في آخر خمس مباريات إلا مرتين فقط، إذ تعادل في مباراتين وخسر مباراة.