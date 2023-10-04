فضيحة تمت مداراتها في تاريخ الدوري الإسباني

أتت تصريحات المفوض الشرطي الإسباني السابق خوسيه مانويل فياريخو لتشير بأصابع الاتهام من جديد إلى ريال مدريد فيما يتعلق بالمجاملات التحكيمية، بعد فترة من أخذ برشلونة هذا الصيت منذ انتشار أنباء قضية الحكم السابق إنريكيز نيجريرا.

لكن حديث فياريخو الذي تورط في أوقات سابقة بقضايا فساد، أتت واضحة ومحددة وتحدثت عن حالات بعينها، وأشخاص بعينهم!.

فياريخو ركز على أن ريال مدريد تتم مجاملته تحكيميًا وهو اتهام يمكن الرد عليه كما تم الرد على كثير ممن انتقدوا سابقًا بعض سلوكيات الحكام تجاه الملكي، وجود هذه التصريحات لإذاعة كتالونية قد تحمل بعض التحيز وتفقد وجهة النظر قيمتها المنصفة.

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لكن المؤكد في حالة فياريخو أن صدورها من شخص ذي حيثية، وعلاقات بالوسط السياسي والاجتماعي والرياضي الإسباني، يمنحها زخمًا حقيقيًا ومختلفًا.

من هو فياريخو؟

حين يتحدث فياريخو عن شخص مثل فلورنتينو بيريز على وجه التحديد قائلًا إنه لا يوجد من يستطيع المساس به، وإن السياسي والمسؤول ونائب رئيس مجلس الوزراء الإسباني السابق، ألفريدو روبالكابا، هو من نصحه بعدم الاقتراب لريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز فإن الأمور تأخذ منحنيات أخرى.

فياريخو اسم وثيق الصلة بقضية فساد ساندرو روسيل رئيس برشلونة الأسبق، بل إنه بنفسه قال إن لابورتا أدلى بمعلومات أدت إلى إدانة روسيل، ويبدو هذا سببًا واضحًا لصب انتقاداته على لابورتا حتى وهو يتحدث عن ريال مدريد.

رد ريال مدريد الرسمي على اتهامات رشوة الحكام!

كل هذه الخلفيات المتشابكة حول فياريخو كما يقولون "كوم" وما قاله حول "فضيحة رشوة تمت مداراتها" كان بطلها فلورنتينو بيريز "كوم آخر" ذلك لأن هناك قضية حقيقية في 2014 تمت مداراتها بالفعل رغم أنها اشتملت على جوانب "فضائحية" لا تقل أبدًا عن مسألة نيجريرا.

حكم الراية "الخفي!"

فقبل كلاسيكو ذهاب موسم 2014-2015 في الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو" والذي انتهى لصالح ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني ويحقق خماسية رائعة مع لويس إنريكي، تم استبعاد حكم راية كان مقررًا أن يكون في طاقم المباراة!.

هذا ما كشفته صحيفة "الجارديان" البريطانية، وظل طي الكتمان، أحد حكام الراية أعلن أنه "تم إخباره أن يجامل ريال مدريد في اللقاء".. وفي زمن لا توجد به تقنية فيديو، كان دور حكم الراية المساعد من أهم الأدوار في الملعب وقد تتوقف عليه مصائر بطولات كاملة.

لكن الحكم الذي قال إنه لم يستجب لهذه الضغوطات، تم تغييره قبل المباراة، رفض ذكر اسمه، انتهى الموضوع دون تحقيقات واضحة، وأعلننت نائبة رئيس برشلونة آنذاك سوزانا مونجي أن النادي الكتالوني يتمنى "ألا تكون تلك الأمور صحيحة".. بينما تهكم خوسيه مونيوز عضو لجنة الحكام الإسبان آنذاك على هذا الملف قائلًا: "إنها تشبه روايات كافكا!".

عقد برشلونة بعد ذلك اجتماعات مكثفة بشأن التقارير المزعومة، وخرجت مونجي في بيان آخر قائلة إن "هذا إن تم إثباته فسيمثل أمرًا شديد الخطورة على المسابقة الإسبانية برمتها".

لم تصدر أي بيانات رسمية من الاتحاد الإسباني لكرة القدم حول الواقعة، فيما اكتفت رابطة الدوري الإسباني التي كان خافيير تيباس يرأسها منذ عام واحد فقط بإصدار نفي خجول، يختلف تمامًا عن تصريحات تيباس بالأمس التي أكدت ادعاءات فياريخو حول أن "ريال مدريد لا يمكن المساس به!".

لماذا تبدو رواية فياريخو صحيحة؟

بغض النظر عن صحة الحدث من عدمه، أي عن صحة وجود حكم راية انسحب من المباراة أو طلب منه مجاملة ريال مدريد، لكن تقرير "الجارديان" لم يختلق شيئًا من الصفر.. والدليل أن تحقيقًا واحدًا لم يعلن فتحه حول الأمر.

هذا يخالف تمامًا ما حدث في قضية نيجريرا التي بدأت بتحقيق شفافية مالية اعتيادي ودوري، ثم فجأة تصاعدت الأمور، ونحن الآن في طور التحقيقات منذ نحو 9 أشهر.

هذه المرحلة لم تتم حيال واقعة كانت في ذلك التوقيت منذ أسبوع، أما نيجريرا فالقضية على الأقل مغلقة عمليًا من 2018!.

ما يربط فياريخو بالأمر هو أنه كان آنذاك في موضع المسؤولية بجهاز الشرطة، وكانت أسماء مثل روبالكابا مثلًا ملء السمع والبصر في إسبانيا، وكان روسيل رئيس برشلونة الأسبق، ولذلك يبدو السياق الزمني الذي تحدث عنه فياريخو معنيًا بتلك الواقعة.

واقعة حكم الراية "الخفيّ" في 2014، من أكثر الوقائع المسكوت عنها ربما في تاريخ الدوري الإسباني، والدليل أنك عزيزي القارئ ربما لم تكن تعلم عنها شيئًا حتى تاريخ كتابة هذه السطور، لكن دعني أسألك: ماذا إن قلت لك إن الجولة الماضية من أي دوري في أي بلد بالعالم شهدت انسحاب حكم راية قبل انطلاق المباراة بسبب رفضه تعليمات بالانحياز لفريق أمام الآخر؟ بالتأكيد ستجد الأمر لافتًا.. وستتساءل قبل كل شيء عن "إجراءات التحقيق!".. أليس كذلك؟.