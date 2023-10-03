رد ريال مدريد الرسمي على اتهامات رشوة الحكام!

النادي الملكي موضع شك..

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا حيال الاتهامات التي أصدرها المفوض الشرطي السابق في إسبانيا خوسيه مانويل فياريخو والتي اتهم فيها النادي الملكي ورئيسه فلورنتينو بيريز برشوة الحكام.

وأتى بيان ريال مدريد على النحو التالي: "أمر رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بالعرض الفوري للإجراءات القضائية المناسبة ضد المفوض السابق فيلاريخو بسبب الاتهامات الكاذبة التي وجهها في محطة الإذاعة الكاتالونية RAC1".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان فياريخو قد قال بوضوح إن ريال مدريد "قام برشوة الحكام قبل أن يفعل برشلونة ذلك" مشيرًا إلى بعض النماذج من نفوذ رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في الحقل القضائي.

"ريال مدريد قام برشوة الحكام قبل برشلونة.. ومن يتحدى بيريز عليه الانتحار!"

وأضاف أن من يعادي فلورنتينو بيريز "يكتب على نفسه الانتحار" على حد تعبير فياريخو، مستعرضًا بحدة كيف أن برشلونة لم يسبق الملكي إلى هذا الأمر.

وكان برشلونة بدوره قد طرح الملف قضائيًا مرة أخرى، ووفقًا للإذاعة نفسها فإن رئيس النادي الكتالوني جوان لابورتا سيتخذ تدابير قانونية حيال هذه التصريحات، بخلاف الاستفسار من رئيس النادي الأسبق ساندرو روسيل، الذي لم يرد على لابورتا إلى الآن حيال هذا الأمر.