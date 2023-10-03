"ريال مدريد قام برشوة الحكام قبل برشلونة.. ومن يتحدى بيريز عليه الانتحار!"

المشهد يشتعل من جديد في إسبانيا

أوضح مفوض الشرطة الإسباني السابق خوسيه مانويل فياريخو لـ "RAC 1" العديد من التفاصيل حول نفوذ رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز خصوصًا في سلك القضاء.

وقال فياريخو قائلاً: "لقد قام فلورنتينو بيريز برشوة الحكام قبل برشلونة. إنه لا يمكن المساس به. إنه يعرف السبب".

وأردف: "أي شخص يجرؤ على إدانة فلورنتينو سيكون له ميول انتحارية. من المستحيل التقاضي حيال أي شيء يؤثر على فلورنتينو بيريز".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكر موقفًا مع السياسي السابق ونائب رئيس مجلس الوزراء الإسباني الأسبق ألفريدو بيريز روبالكابا حيث قال: "روبالكابا نصحني ألا أذهب أبدًا لتعقب سلوكيات ريال مدريد في هذا الشأن".

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وفيما يتعلق أيضًا بتصريحات فياريخو، أفاد المصدر نفسه بأن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا أرسل مذكرة صوتية إلى رئيس النادي السابق ساندرو روسيل، لدحض اتهامات فياريخو. الذي اتهمه بتسريب معلومات ساعدت في القبض على ساندرو روسيل عام 2017.

أراد لابورتا التحدث إلى ساندرو عبر الهاتف لإنكار مزاعم مفوض الشرطة السابق، لكن روسيل لم يرد، لذلك ترك له رسالة مسجلة، بحسب الإذاعة الكتالونية.

وأعلن المصدر ذاته أن لابورتا رئيس برشلونة سيأخذ الإجراءات القانونية كافة حيال هذه التصريحات..