بيل يعلق على احتفاله المهين لريال مدريد

رد صادم من بيل على احتفاله الشهير عقب تأهل ويلز لليورو

علّق جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، على احتفاله الشهير مع منتخب ويلز بالتأهل إلى أمم أوروبا والذي كان بمثابة الإهانة للنادي الملكي.

بيل احتفل عقب الفوز على المجر وضمان وجود ويلز في يورو 2020 برفع شعار مكتوب عليه "ويلز. جولف. مدريد، بهذا الترتيب".

وقال بيل في تصريحات مع شبكة "BT" البريطانية: "كنت أعرف أنّ العلم سوف يتسبب في حالة جدلية ولكني لم أفكر في الأمر وقتها كل ما كان يشغل بالي هو الاحتفال مع زملائي وأصدقائي بالوصول مرة أخرى إلى اليورو".

وتابع: "بالطبع لا أهتم بالمنتخب على حساب النادي وفي كل مكان ألعب أحاول أن أبذل أقصى ما لديّ وتقديم 100% من مستواي سواء في ريال مدريد أو ويلز".

صاحب الـ 29 عامًا تحدث عن صافرات الاستهجان من جماهير ريال مدريد عليه مؤكدًا أنّه عانى في البداية قبل أن يعتاد عليها بعد ذلك.

واختتم: "سوف أحاول بذل كل ما لديّ لأجل النادي والتدرب بجد لأكون عند حسن ظن المدرب ولكي أضمن المشاركة في المواعيد الكبرى".

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى اقتراب الويلزي من الرحيل عن صفوف ريال مدريد وقد يغادر في يناير المقبل.

بيل كان على أعتاب اللعب في الدوري الصيني وكان قريبًا من الرحيل في الصيف الماضي ولكنّ الصفقة توقفت.