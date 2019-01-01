بيل يرد على صافرات جماهير ريال مدريد ويغازل مورينيو وتوتنهام

جاريث بيل نجم ريال مدريد يرد على صافرات جماهير النادي الملكي ويغازل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لتوتهام هوتسبير.

أكد النجم الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الحالي وتوتنهام السابق على تفهمه التام لغضب جماهير الملكي منه في الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيل عبر "بي تي سبورت" وتطرق خلالها للحديث عن تعيين جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا لفريق توتنهام.

وقال بيل: "في أول مرة سمعت صافرات ملعب سانتياجو برنابيو كان الأمر بمثابة الصدمة لي، ولم أكن أعرف كيف سأتعامل مع الأمر لكن مع مرور الوقت وتكرار الأمر فهمت كيف يجب التعامل مع هذه الأمور".

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وأضاف: "الآن أقصى ما أقوم به هو هز كفتي لأنني أفهم أن صافرات الجماهير تعني أنني لا أقدم أداءً طيبًا وسانتياجو برنابيو هو المكان الأفضل لتلك التصرفات".

وأكمل: "بكل وضوح يجب أن أستمر في العمل وأن أقدم للجماهير كل ما أستطيع، وفي النهاية ستنتهي الصافرات وسأمضي قدمًا بمسيرتي".

وأنهى تصريحاته عن ناديه السابق: "ضم توتنهام لجوزيه مورينيو بمثابة تصريح قدي من النادي، أعتقد أنه رجل يعرف كيف ينتصر بالغريزة".

جدير بالذكر أن لمورينيو تصريحًا صحفيًا في ٢٠١٧ أكد من خلاله على ترحيبه بالعمل مع جاريث بيل عندما كان مديرًا فنيًا لمانشستر يونايتد.