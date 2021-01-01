بيكهام يقرر دخول تجارة الحشيش!

نشاط تجاري جديد للنجم الإنجليزي

تحدثت تقارير في إنجلترا عن نشاط جديد للنجم ديفيد بيكهام عبر الدخول في تجارة الحشيش الطبي، وذلك بعد استثماراته في عالم كرة القدم والأزياء.

وعقب الاعتزال، دخل بيكهام في مجال الإدارة الرياضية، ويملك حصة في فريق إنتر ميامي الأمريكي، بالإضافة لعدة أعمال تجارية في مجال الموضة.

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وقالت "بي بي سي" وعدة مصادر أخرى إن شركة يدخل في ملكيتها اللاعب السابق ستبيع أسهماً في البورصة البريطانية، وأن نشاطها الرئيسي هو تصنيع الحشيش.

وأضاف التقرير أن تخصص الشركة هو الحشيش الصناعي المصنع في المعمل، وليس النبات الطبيعي، والسبب هو أن الأول تم اكتشاف دوره في مساعدة الرياضيين.

وأوضح أليكسيس أبراهام، المدير التنفيذي في الشركة، أنه وشركته يعتقدان أن المستقبل في مجال العناية الصحية سيكون لمادة الحشيش ومشتقاتها بعد الاكتشافات الأخيرة.

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آخر التجارب أثبتت الدور الكبير لأحد المواد غير الممنوعة المشتقة من الحشيش التي تساعد في علاج البشرة وتساهم أيضاً في تقليص نوبات الصرع.

وينتظر أن تبدأ الشركة الخاصة ببيكهام في إنتاج المنتج في السوق البريطانية بحلول سبتمبر 2021 بحسب الموقع الخاص بها.