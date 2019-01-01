بيع ديبالا وصفقة تبادلية - يوفنتوس يضع خطته للحصول على فيليكس

البرتغالي الشاب ثمنه يقدر في حدود 120 مليون يورو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس بدأ في التجهيز لضم الموهبة جواو فيليكس من بنفيكا الصيف المقبل، والتي تتضمن التضحية بعدد من نجومه.

ويتابع يوفنتوس تطور فيليكس منذ بداية الموسم، ولكنه ليس النادي الوحيد المهتم بالبرتغالي الشاب في ظل الحديث عن اهتمام من مانشستر سيتي وريال مدريد.

وقالت "توتوسبورت" المقربة من البيانكونيري إن إدارة يوفنتوس اجتمعت مع وكيل اللاعب جورجي مينديش لوضع استراتيجية للتعاقد مع فيليكس.

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وأفاد التقرير أن عرض يوفنتوس سيكون 60 مليون يورو، بالإضافة للبرازيلي روجيريو، لاعب ساسولو الحالي، وماتيوس بيريرا، لاعب فريق الشباب، أو زميله لوكاس روسا.

وتحدثت الصحيفة أن يوفنتوس لن يدفع مبلغ 120 مليون يورو الذي حدده بنفيكا سعراً لفيليكس، وسيحاول إقناعه عبر مينديش بقبول العرض.

يوفنتوس بحسب التقرير سيمول الصفقة عبر بيع أحد نجميه باولو ديبالا أو دوجلاس كوستا من أجل توفير الأموال اللازمة لشراء فيليكس وتدعيم الفريق الصيف المقبل.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس حسم لقب الدوري الإيطالي للموسم الحالي بعد انتصاره على فيورنتينا الجولة الفائتة.