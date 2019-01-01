ديبالا: يوفنتوس يمنحني السعادة والرضا

ديبالا ينفي رغبته الرحيل عن يوفنتوس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم الأرجنتيني باولو ديبالا إن تواجده كلاعب في صفوف يوفنتوس يمنحه الكثير من السعاة والرغبة في موصلة ممارسة كرة القدم.

وكانت العديد من المصادر قد تحدثت عن رغبة النجم الأرجنتيني في مغادرة السيدة العجوز بنهاية الموسم الحالي بسبب تراجع أدواره.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ أبريل ٢٠١٩

وفي هذه الخصوص، قال باولو ديبالا إنه سعيد مع يوفنتوس ويشعر بكامل الرضا عن دوره مع الفريق خلال الموسم الحالي وخلال المواسم الماضية.

وأضاف: "حقيقة لا أفكر في أي شيء في هذه الفترة سوى مستقبلي مع يوفنتوس، لا زال لدينا الكثير من التحديات التي سنواجهها خلال المواسم المقبلة"

وتابع: "الإخفاق في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ليس نهاية العالم، لدينا الموسم المقبل وسنحاول مرة أخرى، اللعب بجوار كريستيانو رونالدو شيء مميز بالفعل"

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يذكر أن كريستيانو رونالدو هو هداف يوفنتوس هذا الموسم في الدوري الإيطالي برصيد 19 هدفًا، بينما سجل ديبالا 5 أهداف فقط في الكالتشيو الموسم الحالي.