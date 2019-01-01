فان بيرسي: فينورد فاز على يوفنتوس 11-2

الكرة الهولندية تتفوق على نظيرتها الإيطالية مؤخراً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد روبن فان بيرسي، نجم فينورد، للحديث عن مباراة أياكس ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، ومزح أن فريقه كان ليفوز على يوفنتوس 11-2.

وكان أياكس قد أقصى يوفنتوس من ربع نهائي دوري الأبطال الأسبوع الماضي بعدما فاز عليه إياباً بهدفين مقابل هدف والتعادل ذهاباً 1-1.

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وقال فان بيرسي مع "تيليجراف": "نحن أمام أياكس انتصرنا 6-2، ما بالك لو واجهنا نحن يوفنتوس؟".

وأضاف ضاحكاً: "في رأيي لو تواجه يوفنتوس وفينورد سنفوز نحن بنتيجة 11-2 على الإيطاليين".

فينورد كان سحق غريمه التقليدي أياكس في يناير الماضي بكلاسيكر الكرة الألمانية بتيجة ستة أهداف مقابل هدفين، وسجل فان بيرسي مرتين في المباراة.

ويحتل أياكس حالياً صدارة ترتيب الدوري الهولندي، بينما يقبع فينورد ثالثاً بفارق 21 نقطة.