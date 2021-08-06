بيريز يواصل حربه على تيباس ويتهمه بالاحتيال

الصراع بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني يستمر.

يبدو أن حرب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد مع خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني ستتواصل خلال الفترة المقبلة.

وتسعى رابطة الدوري الإسباني لتمرير اتفاق مع صندوق استثمار "CVC" الأمريكي لبيع حقوق "الليجا" لمة خمسين عامًا مقابل 2.7 مليار يورو، بأرباح ضئيلة للأندية، ومع ذلك سيحصل الصندوق الاستثماري على 10% من العائدات.

ورفض ريال مدريد وبرشلونة بشكل قاطع ذلك الاتفاق، بالإضافة إلى عدد آخر من الأندية على رأسها أتلتيك بيلباو.

صحيفة "abc" الإسبانية، أكدت أن الخدمات القانونية في ريال مدريد تستعد لتقديم شكوى جنائية ضد تيباس، وخافيير دي خيامي رئيس صندوق الاستثمار، والصندوق نفسه ومقره في لوكسمبورج، بتهمتي الاحتيال والإدارة غير العادلة.

لماذا يرغب ريال مدريد في رفع الشكوى الجنائية؟

ريال مدريد يرى أن رئيس رابطة الدوري الإسباني باع حقوقًا للدوري لمدة خمسين عامًا مقابل 2.7 مليون يورو بأرباح ضئيلة، وأن الصندوق الاستثماري سيبقى في الدوري إلى الأبد، وسيحصل على 10% من العائدات.

وتشير التقديرات إلى أن مجموعة CVC ستحصل على ربح قدره 20 مليار يورو لهذه العملية، وأن خافيير دي خايمي رئيس صندوق الاستثمار سيحصل على ثلاثة مليارات.

ما فعله دي خايمي هو ضخ أموال لأندية الدوري الإسباني، والتي من المرجح أن توافق على الصفقة في الاجتماع المقبل لها، في حين يعارض ريال مدريد وبرشلونة هذه العملية.

ريال مدريد وبرشلونة يقفان في وجه رئيس رابطة الليجا منذ فترة طويلة لأنه لا يمنحهم المزيد من عوائد البث التلفزيوني، بينما تتزايد المساهمة التي تحصل عليها بقية الأندية، رغم أن جاذبية الدوري الإسباني تأتي من الفريقين الكبيرين.

واستفاد خافيير دي خايمي من المواجهة بين تيباس والفريقين الكبير لشراء 10% من الدوري الإسباني، حيث تتساوى جميع الفرق في الدرجتين الأولى والثانية.

ولا يقدم صندوق "CVC" تمويلًا مصرفيًا إلى رابطة الدوري الإسباني، بل مساهمة في رأس المال في مشروع مشترك تحصل بموجبه على حصة أرباح تتجاوز 10%.

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