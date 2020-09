بيتر أولاوالي: رونالدو الصغير النيجيري المطلوب في دورتموند

كان لدى المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا عدد من الأندية الأوروبية الكبرى المهتمة به قبل أن يختار في النهاية الانضمام لفريق يضمن به المشاركة بشكل أساسي

احتاج بيتر أولاوالي إلى 21 دقيقة فقط للإعلان عن نفسه في كأس العالم تحت 17 عامًا في عام 2019.

بعد أن حصل على مركز أساسي في المباراة الثالثة لنيجيريا بالمجموعة في البرازيل، تغلب المهاجم على حارس مرمى أستراليا آدم بافليسيتش بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى في منتصف الشوط الأول.

على الرغم من أن نيجيريا خسرت المباراة في النهاية بنتيجة 2-1، فقد أتاحت لأولوالي الفرصة لإعلان نفسه على الساحة العالمية.

يتمتع المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا بسرعة خاطفة وطول فارع يمنحه البراعة في الكرات العالية، وتمت مقارنته مع نجم البرازيل رونالدو نازاريو، بسبب براعته في تسجيل الأهداف وميله للاستعراض عندما تسمح المباراة

أولاوالي، الذي بدأ حياته كجناح، كان يمثل أسطورة ريال مدريد وبرشلونة، ولم يخف رغبته في السير على خطاه.

قال النيجيري لموقع جول: "قدوتي هو رونالدو [نازاريو]. أحببت طريقة لعبه، لقد كان سريعًا وماهرًا ولديه تسديدات قوية أيضًا. هذه هي الخصائص التي أمتلكها."

"أشاهد مقاطع الفيديو الخاصة به دائمًا وأواصل العمل بجد لأفعل أفضل منه. بقدر ما أشعر بالفخر بالمقارنة مع أيقونة كرة القدم، أحاول أن أكون على طبيعتي دائمًا ".

مثل معظم أقرانه في كرة القدم الذين ولدوا في لاجوس، تجاوز حب أولاوالي للعبة الجميلة تعليمه في المدرسة الثانوية، وكان يهرب بانتظام من الأنشطة الأكاديمية للتدريب مع الفرق الشعبية المجاورة.

شكل هذا مشكلة كبيرة لعائلته، الذين كانوا يأملون في أن يصبح ابنهم مهندس ميكانيكي.

أصر والده، الذي فشل في سعيه ليصبح لاعب كرة قدم محترف، في البداية على التعليم، ولكن بعد الكثير من الإقناع، رضخ أولاوالي في النهاية ووافق على تكليف تطوير ابنه الرياضي إلى رئيس أكاديمية تريبل 44 صامويل أولاتونجي أوكوكو.

قال والد أولاوالي، روف، لموقع جول: "في البداية، لم آخذه على محمل الجد لأنني شعرت أنه لم يفعل شيئًا مميزًا، ربما لأنني كنت في يوم من الأيام لاعب كرة قدم"، وأردف: "كان العديد من المدربين يأتون إلى منزلي لإقناعي، لكني كنت رافض.

"كان أداء بيتر سيئًا في المدرسة، لكنني شعرت أنه سيكون قرارًا غير منطقي أن أطلب منه ترك المدرسة لتحقيق حلمه في كرة القدم لأن الكثير من الشباب [في لاجوس] أهدروا الجزء الأكبر من حياتهم في محاولتهم السعي لتحقيق أحلام كرة القدم".

"إنه انطوائي في ولكن عندما يكون مع الكرة، يصبح مخلوقًا آخر تمامًا.

"رؤيته يمثل نيجيريا في كأس العالم تحت 17 سنة وأيضًا التسجيل ضد أستراليا لا يزال يهيمن على أفكاري. ما زلت أشعر أنني أحلم ".

تم احتساب سلوك أولاوالي المتحفظ خارج الملعب ضده في البداية عندما وصل إلى تريبل 44 ، حيث اعتقد المدربون في البداية أنه كان ضعيفًا جدًا بشكل لا يجعله محترفًا.

سرعان ما تحطم هذا التصور في غضون تسع دقائق من ظهوره الأول، على الرغم من أنه سجل مرتين لجذب انتباه عدد من المتفرجين.

قال أولاتونجي أوكوكو لموقع جول: "عندما جاء بيتر لأول مرة إلى تريبل 44 في سن 14 عامًا، طُلب منه اللعب ضد الفريق الأول حيث أن فريق تحت 15 عامًا ذهب للعب في مسابقة".

"على الرغم من اللعب ضد لاعبون أكبر منه، رأيت لاعبًا سريعًا وماهرًا وقويًا يمكنه صنع الفرص من لا شيء. لسوء الحظ، لم يتمكن من إكمال المباراة التجريبية على الرغم من تسجيله هدفين حيث تم استبداله بسبب الإصابة.

"تدرب مع الفريق لأكثر من شهرين وقد تأثرت بمستوى قدرته الفنية وقدرته على المراوغة وموهبته في تسجيل الأهداف.

"أيضًا، إنه لاعب يرغب كل مدرب في ضمه إلى فريقه لأنه يعمل بجد ويمكنه اللعب في أي مركز ... باستثناء حارس المرمى!"

بعد عودته من كأس العالم، جذب أولاوالي اهتمام ليل، بوروسيا دورتموند، أندرلخت وبشكتاش بينما عرض العملاق التركي جلطة سراي حوالي 500 ألف يورو لضمه، ورفض عرض من إشبيلية أيضًا.

استحوذ دورتموند على وجه الخصوص على اهتمام اللاعب نظرًا لسجله في الترويج للمواهب الشابة، ولكن إذا كان أولاوالي سينتقل إلى أوروبا، فقد أراد أن يفعل ذلك مع فريق يلعب فيه مع الفريق الأول مباشرةً.

وقال أولاتونجي أوكوكو: "المشكلة هنا هي أن بوروسيا دورتموند كان يريده لكنه لا يضمن له وقتًا منتظمًا في اللعب، ولا نريد وضعًا يتجه فيه الصبي إلى نادٍ حيث لن يحصل على فرصة". .

"بلا شك ، دورتموند فريق قوي للغاية ولديهم مشروع جيد للنجوم الشابة.

"ومع ذلك، إذا نظرت إلى كيفية تكوين الفريق في العامين الماضيين، فستكتشف أن معظم نجومهم قد صنعوا اسمًا لأنفسهم أولاً في مكان آخر.

"لذلك بالنسبة لأولوالي، الذي لا يزال صبيًا، نشعر أنه من الأفضل له أن يذهب إلى مكان ما ويطور نفسه. وإذا جاء دورتموند في وقت لاحق من مسيرته، فبالطبع ستكون خطوة جيدة للغاية ".

وقال أولاتونجي أوكوكو: "لم تكن هذه هي الخطة الأولية، لكن جائحة فيروس كورونا التي فاجأت العالم لعبت دورًا رئيسيًا في انتقال أولاوالي إلى فريقه الحالي لأن الكثير من الأندية الأوروبية كانت مترددة للغاية في التوقيع عليه دون محاكمات".

بدأ بداية مثالية بعد أن سجل أربعة أهداف في أول ظهور ودي لفريق جال كوهين قبل أن يسجل مرة أخرى لفريق تحت 19 عامًا بالنادي خلال فترة التوقف الدولي بينما ينتظر أول ظهور له مع الفريق الأول.

صرح أولاوالي لموقع جول عقب أول هدف له مع ناديه الجديد "أثناء خوض المباراة، كان لدي إيمان قوي بأنني سأقوم بتسجيل اسمي بين الهدافين".

"لعبت لفريق شباب النادي بسبب فترة التوقف الدولية. الآن سينصب تركيزي على الفريق الأول، وقد أخبرني المدرب أن لدينا مباراة كبيرة على الفور.

"مع الحظ في جانبي، آمل أن أستمر في تسجيل الأهداف."

بالعودة إلى نيجيريا، هناك الكثير من الإثارة فيما يتعلق بفريق سوبر إيجلز الحالي والمواهب الناشئة لفيكتور أوسيمين وصامويل تشوكويزي وجوش ماجا.

إذا كان أولاوالي قادرًا على الاستمرار في مساره الحالي، فربما يكون جوهرة تاج مستقبل كرة القدم في نيجيريا.

"Going into the game, I had a strong belief that I will register my name among the goalscorers," Olawale told Goal following his first competitive strike for his new club.

"I was drafted in to play for the club’s youth team because of the international break. Now my focus will be on the first-team, and coach Cohen has told me we have a big match straight away.

“With luck on my side I hope to continue my scoring run."

Back in , there is much excitement building regarding the current Super Eagles side and the emerging talents of Victor Osimhen, Samuel Chukwueze and Josh Maja.

If Olawale is able to continue on his current trajectory, perhaps he can be the jewel in the crown of Nigeria’s footballing future.