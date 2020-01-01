عمر فاروق بياز: النجم الشاب ومشروع قائد الجيل الذهبي لتركيا

قام صانع الألعاب البالغ من العمر 17 عامًا بخطواته الأولى مع فريق فنربخشه الأول في عام 2020 وتم بالفعل اكتشافه من قبل مانشستر يونايتد وليفربول

الحديث عن "الأجيال الذهبية" ليس بالأمر الجديد عندما يتعلق الأمر بكرة القدم الدولية.

إنها فكرة مثيرة: مجموعة من اللاعبين ، ولدوا جميعًا في غضون عام أو عامين من بعضهم البعض ، يظهرون في نفس الوقت ويكونون فريقًا هو الأفضل في تاريخ أي منتخب أو نادي.

امتلك كل منتخب قوي مرة واحدة على الأقل "الجيل الذهبي" على مدار الثلاثين عامًا الماضية، مع اقتراب بلجيكا حاليًا من نهاية مسيرتها، بدأ مشجعو إنجلترا يحلمون بمجموعة من الشباب الموهوبين في أحد الأيام يحملون كأس العالم.

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منتخب واحد يسير على نفس الدرب هو تركيا، حيث يضم المتأهلون إلى نصف نهائي كأس العالم 2002 بالفعل عددًا من اللاعبين الذين بدأوا في ترك بصماتهم في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

ومن بين أولئك الذين أثبتوا وجودهم في جميع أنحاء القارة، تشالار سيونجو، جنكيز أوندير، ميريح ديميريل، أوزان كاباك ويوسف يازيجي، بينما من المرجح أن يتبعهم أوركون كوكجو، بعد أن قدم أدء جيد مع بفينورد في الموسم الماضي.

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جميعهم لا يزالون تحت سن 25، وبعد أن حصدوا أربع نقاط من فرنسا الفائزة بكأس العالم خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، هناك أمل في أن يكون فريق المدرب سينول جونيس لاعبًا أساسيًا في المراحل الأخيرة من البطولات على مدار العقد المقبل.

وعلى الرغم من أن مجموعة اللاعبين المذكورة أعلاه هي بالتأكيد مجموعة واعدة، إلا أن هناك شابًا صاعد في فنربخشه يعد بأن يكون جوهرة تاج الجيل الذهبي لتركيا.

قد يكون عمر فاروق بياز قد بلغ 17 عامًا فقط في أواخر أغسطس، ولكن يتم الحديث عنه بالفعل كنجم مستقبلي على مستوى النادي والمستوى الدولي.

في يوليو ، أصبح أصغر لاعب يبدأ مباراة مع فنربخشه، وبحلول نهاية الموسم كان يرتدي شارة القيادة لأبطال تركيا 19 مرة.

ولد بياز في إسطنبول، وانضم إلى فنر في سن العاشرة قبل أن يشق طريقه عبر فرق الفئات العمرية المختلفة.

برز حقًا في وطنه في يناير 2019 عندما أطلق منتخب تركيا تحت 16 عامًا للفوز بكأس مرسيدس-بنز لبحر إيجه المرموق.

حصل بياز على لقب أفضل لاعب في البطولة بعد أن سجل هدفين في فوز تركيا في نصف النهائي على إنجلترا وهزيمة إسبانيا في النهائي - على الرغم من أن عمره كان 15 عامًا فقط في ذلك الوقت.

ربطت التقارير على الفور الشاب بالانتقال إلى مانشستر يونايتد أو ليفربول، حيث تم الاستشهاد بكشافتهم على أنهم أكثر من معجبين بأدائه على مدار المسابقة.

ومع ذلك، ظل مع نادي طفولته - على الرغم من سجله السيء نسبيًا في إدخال المواهب الشابة إلى الفريق الأول.

استعاد فنربخشه لقب الدوري الأخير في 2014، ومع تزايد ضغوط الجماهير للعودة إلى أيام مجدهم، كان هناك تردد في وضع خريجي الأكاديمية في التشكيلة الأساسية.

ديميريل، على سبيل المثال، أمضى خمس سنوات في أكاديمية النادي دون أن يلعب أي مباراة مع الفريق الأول، قبل أن ينتقل إلى البرتغال في عام 2016، وبعد أربع سنوات، أصبح لاعبًا في يوفنتوس والدعامة الأساسية للمنتخب الوطني.

على الرغم من كفاحهم المستمر في السنوات الأخيرة، فإن فنربخشه حريص على عدم حدوث نفس الشيء مع بياز.

لهذا السبب - على الرغم من أنه سجل هدفين فقط في 14 مباراة على مستوى تحت 19 عامًا على مدار موسم 2019-20 - تم تقديمه إلى الفريق الأول لأول مرة في مارس.

بعد أن كان بديلاً غير مستخدم في ثلاث مناسبات على جانبي الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا، ظهر لأول مرة في 16 يونيو كبديل في المباراة التي خسرها فنربخشه في نصف نهائي كأس تركيا. أربعة مشاركات أخرى تبعها في الأسابيع الأخيرة من موسم الدوري التركي.

على الرغم من أنه كان يبدو مؤقتًا بشكل مفهوم في بعض الأحيان، إلا أن الاحترام الذي يحظى به في ملعب سوكرو ساراجوجلو كان واضحًا عندما سلم قائد النادي إيمري بيلوزوجلو شارة القيادة إلى المراهق بعد استبداله في المراحل الأخيرة من فوز فنربخشه على ريزي سبور في النهائي.

قال جوخان بوزكايا مدرب فنربخشه للشباب لـ TRT Spor عن بياز: "كل شخص لديه توقعات كبيرة منه". "إذا تمكن من مواصلة تطوره بشكل صحيح، فسيكون لدى فنربخشة لاعب يجعل الجماهير تنسى أليكس دي سوزا. إنه موهبة خاصة للغاية."

للسياق، يعتبر أليكس أعظم لاعب في تاريخ النادي.

تم تشبيه أسلوب لعبه بأسلوب ديفيد سيلفا، على الرغم من أن بياز نفسه يأمل في محاكاة الأفضل على الإطلاق.

وقال لتلفزيون فنربخشة "ليونيل ميسي مثلي الأعلى. "كنت أراقبه عن كثب. ليس فقط ما يفعله على أرض الملعب ولكن أيضًا خارجه. حياته الشخصية، ما نوع الشخصية التي يمتلكها ... قرأت كل كتاب عنه. إنه لاعب مثالي بالنسبة لي.

"بعد النجاح مع فنربخشه، أريد أن ألعب لأكبر الأندية في أوروبا. هدفي الأكبر هو الفوز بالكرة الذهبية."

من المؤكد أن بياز يسير على الطريق الصحيح للوصول إلى أهدافه، وهناك الآن الكثير من النجوم الأتراك الشباب ليتبعهم.