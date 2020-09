لورينزو كولومبو: فتى ميلان وماكينة الأهداف العاشق لباتيستوتا

☄️🎯🙉 . . #Italia #🇮🇹 #olanda #🇳🇱 #azzurri #nike #nikefootball #EURO2019 #🇮🇪 #finale #LC9 #U17 #doppietta #🦁

A post shared by Lorenzo Colombo (@lorenzo.colombo29) on May 23, 2019 at 12:02pm PDT