بويول يكسر حاجز صمت النجوم بعد رحيل ميسي

يوم صعب على برشلونة

حالة من الصمت شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بين الزملاء والأشخاص المحيطين بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد إعلان رحيله عن برشلونة.

النادي الكتالوني أصدر بيانًا رسميًا، أمس، الخميس، ليعلن من خلاله عدم توقيع اللاعب على عقد جديد، مما يعني نهاية رحلته مع الفريق.

الأمر جاء بمثابة الصدمة على جماهير برشلونة والمتابعين لكرة القدم على مستوى العالم، حيث كانت هناك العديد من ردود الأفعال الصاخبة على هذا القرار.

زملاء ميسي وأصدقائه معظمهم صمتوا، ولكن كارليس بويول زميله السابق في برشلونة قرر كسر حاجز الصمت للتعليق على ما حدث.

وقال النجم الإسباني السابق عبر حسابه بموقع "إنستجرام":"يوم صعب ولكن تحيا برشلونة".

وكانت هذه الرسالة هي الأولى المتعلقة برحيل ميسي، حيث لم يتخذ أي زميل له خطوة علنية لتوديعه، رغم قيام النادي بحذف ملفه تمامًا من موقعه الرسمي.

وبعد دقائق نشر بويول رسالة أخرى على "إنستجرام":"شكرًا جزيلًا لك يا ليو على كل شيء، لا يمكننا أبدًا أن نشكرك بما يكفي على ما قدمته لنا، أتمنى لك الأفضل".

يذكر أن باريس سان جيرمان أصبح الآن هو الطرف الأقرب للتعاقد مع ليونيل ميسي، وسط ترقب من نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي.

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