بونوتشي رغم تصريحاته السابقة: تحدثت ومزحت مع رونالدو

علق ليوناردو بونوتشي، مدافع نادي يوفنتوس على المواجهة المحتملة بينه وبين زميله السابق كريستيانو رونالدو، في الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم قطر 2022.

وكان بونوتشي قد تزامل مع رونالدو في الفترة التي قضاها الأخير في يوفنتوس وقد خرج في شهر سبتمبر وصرح أنّ وجود رونالدو في النادي أثر بالسلب على الفريق.

منتخب إيطاليا سيلتقي مع نظيره مقدونيا الشمالية، وإذا نجحت في العبور قد تواجه البرتغال في الدور النهائي من الملحق، على تذكرة العبور للمونديال.





ماذا قال بونوتشي؟

وقال بونوتشي، في تصريحات مع "راي سبورت" الإيطالي عن مواجهة زميله السابق كريستيانو رونالدو في الملحق: "لقد تحدثنا ومازحنا بعضنا البعض حول ذلك، دعونا نرى ما يحدث على أرض الملعب".

وعن حلم المونديال، أضاف الإيطالي: "أريد تقديم هدية لأولادي الذين لم يروا إيطاليا في كأس العالم من قبل".

ثم اختتم مدافع منتخب إيطاليا المخضرم: "خلال اليورو، اكتشفت أنني أعيش كرة القدم بطريقة مختلفة، وكان التراجع بعد الانتصار طبيعيًا، لأننا كنا نلعب مباريات أقل أهمية، لكن بعض الصفعات تعيدنا إلى المسار الصحيح".

ما هو موقف إيطاليا للتأهل؟

بطل أوروبا عاش فترة سيئة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي انتهت بفشل صعوده مباشرةً إلى المونديال ليسقط في فخ قرعة الملحق الأوروبي.

قرعة الملحق الأوروبي لتصفيات كأس العالم 2022 أوقعت منتخب إيطاليا في موقف لا يحسد عليه ويتوجب عليه أن يتخطاه من أجل الوصول إلى كأس العالم، حيث جعلته في مسار واحد مع البرتغال، بما يعني أن أحدهما فقط سيتأهل للنسخة المقبلة من المونديال على حساب الآخر.

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