بونوتشي عن فترة رونالدو مع يوفنتوس: بدأنا نعتقد أننا لن نفوز بدونه

بونوتشي يتحدث عن الضرر الذي أحدثه كريستيانو للفريق

يؤمن ليوناردو بونوتشي، مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي أن فترة تواجد كريستيانو رونالدو في تورينو أثرت بالسلب على الفريق مؤكدًا الضرر الذي أحدثه البرتغالي.

رونالدو غادر صفوف يوفنتوس، الصيف المنقضي، بعد 3 سنوات حقق فيهم لقب الدوري الإيطالي والسوبر مرتين والكأس مرة وحيدة، وفي خلال الـ 134 مباراة بقميص يوفنتوس، استطاع أن يسجل 101 هدفًا.

ماذا قال بونوتشي عن رونالدو؟

تحدث المدافع الإيطالي في حوار أجراه مع صحيفة "ذا أتليتك" وتحدث فيه عن زميله السابق في يوفنتوس، رونالدو وقال: "وجود كريستيانو أثر فينا كثيرًا، التدريب معه فقط أعطانا شيئًا إضافيًا".

وأضاف: "لكن دون وعي بدأ اللاعبون يعتقدون أن مجرد وجوده كان كافياً للفوز بالمباريات".

كيف اعتمد لاعبي يوفنتوس على رونالدو؟

تطرق بونوتشي للحديث عن سلبيات وجود رونالدو داخل الفريق، حيث قال: "كان من المسلم به أننا إذا منحنا الكرة لكريستيانو، فإنه سيفوز بالمباراة.، لكن كريستيانو كان بحاجة إلى الفريق بقدر ما كنا بحاجة إليه".

وتابع: "بدأنا نقصر في القيام بعملنا اليومي أو التضحية داخل الملعب".

واختتم حديثه عن السمة المميزة التي استعادوها في العام السابق. "الموسم الماضي أنهينا المركز الرابع وفزنا بكأس إيطاليا لأننا كنا فريقًا مرة أخرى، إذا ألقيت قطعة من الخشب في غرفة خلع الملابس قبل تلك المباريات، لكانت قد اشتعلت فيها النيران، مثل الكهرباء التي كانت تمر بها".

كيف أثر رحيل رونالدو عن يوفنتوس؟

من الناحية الرياضية، النادي الإيطالي أصبح يعاني منذ رحيل هداف الفريق ويواصل نزيف النقاط ويحتل المركز العاشر جدول الترتيب، برصيد 8 نقاط من 6 مباريات.

أما من الناحية الاقتصادية، فقد كشف يوفنتوس عبر بيان له على موقعه الرسمي تفاصيل الصفقة من الناحية المالية، إذ سيدفع الشياطين الحمر 15 مليون يورو مستحقة الدفع في 5 سنوات مالية، بالإضافة إلى حوافز تصل إلى 8 ملايين يورو كحد أقصى عند تحقيق أهداف محددة خلال مدة عقد اللاعب مع يونايتد.

صفقة انتقال اللاعب أثرت سلبيًا على البيانكونيري من الناحية الاقتصادية، إذ بلغت 14 مليون يورو في ميزانية النادي 2020-2021 بسبب "التخفيض الجزئي للقيمة الدفترية الصافية لحقوق تسجيل اللاعب".

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