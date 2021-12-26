"الجالاكتيكوس الثالث".. ريال مدريد ومعضلة الجمع بين هالاند ومبابي

لا يخفى على أحد عشق فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع النجوم، وصناعة فريق من الأسماء الرنانة، أو كما أطلقت عليه الصحافة الإسبانية اسم "جالاكتيكو" أي المجرة.

جالاكتيكو هي كلمة إسبانية تستخدم لوصف لاعبي كرة القدم الذين يعتبرون نجوما أو لديهم قدرات خارقة من خارج هذا العالم، بالإضافة إلى الموهبة تميل هذه الكلمة إلى وصف اللاعبين أصحاب الشهرة في جميع أنحاء العالم.

ريال مدريد يسعى إلى بناء عصر الجالاكتيكوس الجديد، حيث يرتبط النادي الملكي بشكل مستمر بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إرلينج هالاند، إلى جانب عدد كبير من النجوم الآخرين.

بيريز محب النجوم!

تولى بيريز رئاسة ريال مدريد للمرة الأولى في عام 2000، وتعاقد مع لويس فيجو من برشلونة مقابل 62 مليون يورو في مفاجأة من العيار الثقيل.

وخلال السنوات بين 2000 و2005، حمل كل عام توقيعًا استثنائيًا لبناء فريق كامل من النجوم.

وبعد التعاقد مع فيجو، انضم زين الدين زيدان في صيف 2001، ثم البرازيلي رونالدو في صيف 2002، وبعد عام انضم لهم ديفيد بيكهام، وفي العام التالي مواطنه مايكل أوين، وفي 2005 انضم الثنائي روبينيو وسيرخيو راموس.

واستقال بيريز من رئاسة ريال مدريد في فبراير 2006، بعد تراجع الفريق على المستوى الفني، مؤكدًا حينها أن النادي يحتاج إلى توجه جديد.

لكن في عام 2009، عاد بيريز من جديد إلى ريال مدريد، وهذه المرة حملت عودته بداية عصر "الجالاكتيكوس" الثاني.

وفي عام عودة بيريز، انضم كريستيانو رونالدو، وكاكا، وتشابي ألونسو، وكريم بنزيما إلى ريال مدريد، ثم في 2010 تعاقد مع أنخيل دي ماريا ومسعود أوزيل، وتعاقد في 2012 مع الكرواتي لوكا مودريتش، وفي العام التالي تعاقد مع الويلزي جاريث بيل.

وعلى عكس الفترة الأولى، ساهم "الجالاكتيكوس" الثاني في منح ريال مدريد مجدًا لم يسبق له مثيل، بعد أن حقق النادي الملكي لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات في السنوات بين 2014 و2018، بينها الثلاثية التاريخية المتتالية بين 2016 و2018.

ومع رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد في صيف 2018، بدأت حقبة "الجالاكتيكوس" الثانية في التلاشي رويدًا رويدًا، والآن يسعى بيريز إلى مرحلة إعادة البناء.

مبابي وهالاند معًا!

ريال مدريد يعمل حاليًا على إتمام صفقة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

تلك الصفقة التي تبدو أقرب من أي وقت مضى، رغم معارضة باريس سان جيرمان لإتمام الصفقة في الصيف الماضي ورفضه عرضًا بقيمة 200 مليون يورو.

ومع حقيقة أن عقد مبابي في حديقة الأمراء ينتهي في يونيو 2022، فإن الفرنسي الشاب يملك الحق في التوقيع مع أي فريق يريده بداية من يناير المقبل.

وحتى الآن لم يوقع مبابي عقدًا جديدًا مع باريس سان جيرمان، رغم المحاولات المضنية من النادي الباريسي لإتمام الأمر.

وصول مبابي إلى ريال مدريد يبدو وشيكًا، في ظل رغبة اللاعب لتغيير الأجواء، وحقيقة حبه الكبير للنادي الملكي، واستعداده لخوض تجربة جديدة يكون بطلها الأول بعيدًا عن كوكبة النجوم في باريس.

وإلى جانب مبابي، فإن ريال مدريد يرتبط بشكل وثيق بالتعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، وأحد أبرز المهاجمين على الساحة الكروية في أوروبا.

ورغم نفي ريال مدريد اهتمامه بضم هالاند، إلا أن مايكل زورك، الرئيس الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند قال في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أعلم أن جميع الأندية الأوروبية الكبرى تريده وخاصةً ريال مدريد لأن اهتماماته تأكدت".

وأضاف: "أعتقد أن الدوري الإسباني سيكون مناسبًا له أكثر من الدوري الإنجليزي. لكن بشكل عام، نأمل أن يبقى".

ريال مدريد إذا ما أراد ضم هالاند، فإنه سيدفع 75 مليون يورو قيمة اللاعب إلى بوروسيا دورتموند، حيث تؤكد التقارير أن هذه قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب بداية من صيف 2022.

وبالإضافة إلى ذلك، سيكون ريال مدريد مجبرًا على تلبية طلبات وكيل أعماله، الإيطالي مينو رايولا، ودفع راتب النرويجي الباهظ بطبيعة الحال.

هل ينسجم هالاند ومبابي معًا؟

ستكون فكرة انسجام نجمين بقيمة مبابي وهالاند معًا في ريال مدريد هي المعضلة الأكبر التي تواجه النادي الملكي.

لكن المثير للاهتمام هو أن غرفة ملابس ريال مدريد تملك خصوصية غير تقليدية، بالنظر إلى كم النجوم الذين تواجدوا فيها معًا على مدار التاريخ.

لك أن تتخيل أن غرفة ملابس ريال مدريد شهدت في نفس الوقت تواجد نجوم بحجم ألفريدو دي ستيفانو، وبوشكاش، وخينتو.

ثم مع تعاقب الأجيال لم تخل غرفة ملابس ريال مدريد أبدًا من نجمين أو ثلاثة نجوم من العيار الثقيل، وصول إلى جيل فرناندو هييرو وروبرتو كارلوس وراؤول جونزاليس وآخرين.

ثم إلى عصر الجالاكتيكوس الأول، فالثاني، كل هذا والمشاكل التي تظهر على السطح تكون أقل كثيرًا من المتوقع من كوكبة النجوم.

انسجام مبابي وهالاند معًا ربما لن يكون مشكلة كبيرة خارج الملعب، لكن الأهم هو الانسجام داخل الملعب.

كيف يجمع ريال مدريد بين مبابي وهالاند؟

بعيدًا عن تعقيدات سوق الانتقالات، ومع حقيقة أن انضمام مبابي سيكون مجانيًا إذا ما حدث، فإن ريال مدريد حينها سيركز كافة جهوده الاقتصادية لضم هالاند.

وإذا ما نجح ريال مدريد في الصفقتين، فإن الثنائي سيكونان أساسيين في خطط كارلو أنشيلوتي.

هالاند من المؤكد سيلعب على حساب الفرنسي كريم بنزيما بطبيعة الحال، الذي تقدم في العمر ولن يتمكن من لعب كافة المباريات بنفس النسق كل أسبوع.

لكن المعضلة ستكون في مركز مبابي، الذي يميل أكثر إلى الجناح الأيسر، وهو مركز البرازيلي فينيسيوس جونيور.

مبابي نفسه قد يكون الحل، مع قدرته على التأدية في كافة مراكز الهجوم، بين الجناح الأيمن والأيسر ورأس الحربة الصريح أو المهاجم الثاني.

تنوع مبابي قد يجعل الأمور أسهل بطبيعة الحال، لأن هالاند لا يجيد سوى في مركز رأس الحربة.

وبكل تأكيد، إذا ما انصهر مبابي وهالاند في بوتقة ريال مدريد، وشكلا ثلاثيًا هجوميًا مع فينيسيوس جونيور، فإن النادي الملكي سيحصل حينها على الهجوم الذي يعوض رحيل كريستيانو رونالدو بعد سنوات عجاف.



