بوليسيتش: هدف تشيلسي في البريميرليج المربع الذهبي

موسم مذبذب للاعب وناديه حتى الآن

تحدث نجم تشيلسي الشاب كريستيان بوليسيتش يتحدث عن بدايته مع النادي اللندني، وكشف عن طموحات الفريق في البريميرليج هذا الموسم ببلوغ المربع الذهبي.

وبدأ الأمريكي الشاب مشواره مع البلوز هذا الموسم، ولكن مثل ناديه حتى الآن فشل في تقديم مستوى ثابت ومميز في كل اللقاءات، إذ سجل وصنع ستة أهداف.

وقال الجناح مع "سكاي": "العمل مع لامبارد رائع للاعب شاب مثلي، أتعلم الكثير، كما نملك لاعبي خبرة معنا يساعدون، خليط رائع ويساعدنا كثيراً".

وأضاف: "لامبارد كان لاعباً كبيراً في تشيلسي، شاهدته وأنا صغير، وأن يكون مدربي أمر خاص، هو قاسي في التدريبات وهذا يظهر في طريقة لعبنا بالضغط العالي".

لامبارد يتمسك ببيدرو ويطالب حارسه بالتخلي عن هوس الشباك النظيفة

واستمر الشاب: "نريد إنهاء الموسم في المربع الذهبي، نحارب لذلك، هذا الهدف، إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن والفوز في كل لقاء".

وختم: "الانتقال لأوروبا واللعب في ألمانيا بعيداً عن العائلة لم يكن سهلاً، خصوصاً مع اختلاف اللغة، كل ذلك ساعدني، البريميرليج رائع، أنا أعيش الحلم".

ويحتل تشيلسي حالياً المرتبة الرابعة برصيد 36 نقطة بعد مرور 21 جولة من البريميرليج.