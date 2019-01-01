بوجبا يعلن الرحيل عن مانشستر يونايتد

الفرنسي يبحث عن تحدي جديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، أنه يطمح لعيش تجربة وتحدي جديد خارج قلعة "أولد ترافورد" بعد أحداث الموسم الماضي.

وسائل الإعلام ربطت بوجبا بالرحيل إلى صفوف ريال مدريد، أو العودة من جديد لصفوف يوفنتوس في ظل الحديث المتكرر عن رحيله عن إنجلترا.

وقال بوجبا في تصريحات نشرتها "جارديان": "هناك حديث وأفكار عدة، قضيت ثلاث سنوات كانت رائعة في مانشستر يونايتد".

نجم فرنسا السابق ينصح بوجبا بالبقاء في مانشستر يونايتد

كرة القدم كالحياة، لا تعطيك كل شيء 🤷‍♂️



ليو لم يتمكن بعد من حل لغز المنتخب ✖️

بهدفين نظيفين، الأرجنتين تلقت خسارة مريرة أمام كولومبيا في افتتاح مبارياتهما في كوبا أمريكا 🏆 pic.twitter.com/iaTDlbKz50 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 16, 2019

وأكمل: "مريت بلحظات جيدة وأخرى سيئة، مثل أي شخص، ومثل في أي مكان، موسمي الأخير كان الأفضل لي".

وواصل الفرنسي: "ولكن بعد كل ما حدث الموسم الماضي أنا أفكر في خوض تحدي جديد في مكان آخر".

وتشير التقارير أن يونايتد لن يقبل ببيع النجم الفرنسي بأقل من 150 مليون يورو لأي من الأندية المهتمة بخدماته.

يونايتد كان قد ضم بوجبا مقابل ما يقارب 100 مليون يورو في صيف 2016 قادماً من يوفنتوس.