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يوفنتوس يكثف مفاوضاته لضم دي ليخت وبوجبا

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Getty Images
يوفنتوس يبحث عن تعزيز الصفوف
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير إيطالية أن يوفنتوس عاد ليكثف مفاوضاته من أجل التعاقد مع ماتياس دي ليخت، نجم أياكس، ولاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا.

يوفنتوس حتى الآن لم يعلن عن مدربه للموسم المقبل، وإن تشير كل التقارير لإعلان وشيك عن ماوريتسيو ساري مديراً فنياً جديداً.

وقالت "توتوسبورت" إن اجتماعاً دار بين وكيل دي ليخت وبوجبا مينو رايولا، وبافل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، لمناقشة وضعية اللاعبين في مونت كارلو.

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وأشارت الصحيفة أن بي إس جي هو الأقرب لضم المدافع الهولندي بسبب الراتب الضخم الذي قدمه، ولكن يوفنتوس يحاول عرقلة الصفقة.

وفي المقابل، ذكر التقرير أن مانشستر يونايتد يطلب 150 مليون يورو لبيع بوجبا، وأن اللاعب أقرب للرحيل نحو ريال مدريد بسبب ضغط مدربه زين الدين زيدان.

بوجبا كان قد انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد قادماً من يوفنتوس في صيف 2016 مقابل ما يقارب 100 مليون يورو.

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