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نجم فرنسا السابق ينصح بوجبا بالبقاء في مانشستر يونايتد

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Getty Images
بوجبا مطلوب في مدريد وتورينو
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

نصح روبرت بيريس، النجم الفرنسي السابق، مواطنه بول بوجبا بتجاهل اهتمام ريال مدريد والبقاء ضمن صفوف مانشستر يونايتد.

وارتبط بوجبا بالرحيل عن صفوف يونايتد في الصيف الحالي والانتقال إلى ريال مدريد أو يوفنتوس، بحسب التقارير الصحفية.

وقال بيريس مع "ميرور": "وجهة نظري أن بوجبا لاعب كبير والموسم الماضي كان صعباً له، الجميع يتحدث عن قيمة التعاقد معه مادياً".

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وأكمل: "هذا يشكل عبء كبير عليه، خصوصاً في البداية، المهم له برأيي الاستمرار في يونايتد لأنه لم يحسم الأمور هناك ويلعب في أحد أكبر أندية العالم".

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وأردف نجم أرسنال سابقاً: "عندما تُصرف عليك أموال كبير هذا يعني أن هناك ثقة كبيرة بك، لذا يجب أن تضع ذلك في الاعتبار، بوجبا شخص ذكي"

وختم: "أعرف رغبة زيدان ومدريد في ضمه وهذا أمر صعب مقاومته لأنه يريد لعب دوري الأبطال وربما يريد تحقيقها معهم، ولكن برأيي مكانه في يونايتد".

مانشستر يونايتد كان قد ضم بوجبا من صفوف يوفنتوس قبل عامين مقابل ما يقارب 100 مليون يورو.

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