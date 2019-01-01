لاعب ساسوولو وتشيلسي السابق: أنا أفضل من ويليان وهازارد

الإيفواري مطلوب في برشلونة

عاد جيريمي بوجا، لاعب ساسوولو، للحديث من جديد عن فترته في تشيلسي، وقال إنه ظُلم بعدم الحصول على الفرصة بذلك الوقت من قبل المدرب أنطونيو كونتي.

بوجا يلعب حالياً معاراً في صفوف الفريق الإيطالي، ويقدم مستويات مميزة بعدما سجل أربعة أهداف في 13 مباراة بالدوري.

وقال بوجا مع "سبورت ويك": "كونتي لم يكن يتحدث معي كثيراً، حتى عندما قرر إشراكي أساسياً أمام بيرنلي قال لي فقط حان دورك، قضيت وقتاً طويلاً أنتظر فرصتي".

وأكمل: "سئمت الانتظار، أنا صغير وأريد اللعب وأحتاجه، أمامي كان هناك هازارد، بيدرو، ويليان، لم يكونوا أقوى مني، ولكن كانوا أمامي في الترتيب بسبب الأقدمية فقط، ولكن لست نادماً على تلك الفترة".

وواصل الإيفواري: "زملائي في الشباب كانوا أبراهام الذي يقوم هجوم الفريق الآن، ولوفتوس تشيك وموسوندا، فزنا بكل البطولات على صعيد الشباب".

هازارد يكشف موعد عودته إلى تشيلسي

وكشفت "سبورت" الإسبانية مؤخراً أن برشلونة مهتم بالجناح الشاب، واجتمع مع ساسوولو الأسبوع الماضي بميلانو لمناقشة اللاعب.

ويلعب بوجا رفقة ساسوولو مساء الأحد أمام ميلان لحساب الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإيطالي.