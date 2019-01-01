هازارد يكشف موعد عودته إلى تشيلسي

البلجيكي رحل لتوه هذا الصيف عن البلوز

كشف نجم ريال مدريد إدين هازارد في حوار مع أحد المشجعين عن الموعد الذي يراه مناسباً لعودته من جديد لصفوف ناديه السابق تشيلسي.

البلجيكي انضم الصيف الماضي لصفوف النادي الملكي قادماً من البلوز، في صفقة قُدرت في حدود 120 مليون يورو.

ورد هازارد على سؤال من مشجع تشيلسي فرانك خالد عن إذا كان سيعود مجدداً للفريق اللندني قائلاً: "سأعود عندما أُنهي عملي في ريال مدريد".

وأضاف: "عندما أكون قادراً على متابعة الفريق أشاهد المباريات، ليس دائماً، يقومون بعمل طيب، فريق صغير في السن".

وأتبع: "الآن يمكنهم شراء اللاعبين ودفع الأموال"، في إشارة لرفع عقوبة الإيقاف عن الانتقالات المطبقة على تشيلسي.

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ويعاني صاحب الرقم عشر من الإصابة في الوقت الراهن، والتي ستبعده عن لقاء الكلاسيكو المقبل أمام برشلونة، وحتى بداية العام الجديد، بحسب التقارير.

ولعب هازارد حتى الآن 13 مباراة مع ريال مدريد في كل المسابقات، وسجل هدفاً وحيداً.